Burcu Esmersoy'dan 'evlat edinme' açıklaması

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burcu Esmersoy, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce onlara selam veren sunucu, "Bir arkadaşımı gördüm, onu eve bırakırken de sizinle denk geldim. Yaz sezonu başlıyor, onun planlamasını yapıyoruz" diye konuştu.

"EŞİM BENDEN DAHA İŞKOLİK"

Esmersoy, yaz aylarında daha çok çalıştıklarını ve bu yüzden tatili çok sevmediğini dile getirerek, "Bizim işlerimiz yazları daha yoğun oluyor. Bizim tempo arttı. Kurban Bayramı'nda biraz tatil yaparım, bir de Temmuz ayında belki birkaç gün... Eşim (Nazım Akmandil) benden daha işkolik. Ben de çok işkoliğimdir ama... O da bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Güzel yuvarlanıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Burcu Esmersoy ve eşi Nazim Akmandil

"ALLAH'IN SEVGİLİ KULUYMUŞUM EŞİMİ DOĞRU ZAMANDA KARŞIMA ÇIKARDI"

Nazım Akmandil ile evliliği hakkında konuşan Burcu Esmersoy, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: Şehir dışı seyahatindeydim. Evimi ve kocamı çok özledim. Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkardı. İkimiz için de doğru zamanda oldu. Her gün Allah'a şükrediyorum. Ben üzgünken siz beni anlarsınız. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi. Çok üzüntüler çektikten sonra güzel günlerin kıymeti benim için çok değerli.

"ÇOCUKLAR BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Esmersoy, gazetecilerin çocuk sahibi olma ve evlat edinme konusuyla ilgili sorularına da "Üç kedim, üç köpeğim var. Evlat edinme benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Biz onunla bunu hiç konuşmadık. Ben de onun adına konuşmayayım, bu doğru olmaz. Sevgi ihtiyacı olan bir çocuğa, sevgi vermeyi çok isterim. Çocuklar benim için çok kıymetli. Yeğenlerim var, anneleri de yorulduklarında yeğenlerimi bize getiriyorlar. Ben onlarla da vakit geçirirken çok keyif alıyorum" yanıtını verdi.