        İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler büyük ölçüde sorunsuz geçerken, alınan tedbirlere uymadığı belirtilen 575 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:23
        İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinglerin, valilik izniyle ve yoğun katılımla kutlandığı belirtildi.

        Valilik, etkinliklerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için önceden gerekli tedbirlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti. Açıklamada, alınan kararlara uyan sendika, sivil toplum kuruluşları ve katılımcılara teşekkür edilirken, görev yapan emniyet güçlerine de vurgu yapıldı.

        Öte yandan açıklamada, bazı grupların alınan tedbirlere uymadığı ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Bu gruplara yönelik emniyet birimlerince müdahale gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Valilik, saat 18.00 itibarıyla toplam 575 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların işlemlerinin emniyet birimlerinde sürdüğünü bildirdi.

