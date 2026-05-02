Arazi kavgası kanlı bitti... Ağabey 2 üvey kardeşini öldürdü!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 47 yaşındaki Ahmet Kılıç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşleri 30 yaşındaki Hamza Kılıç ile 43 yaşındaki Sabri Kılıç'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, yakalandı
Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç (47) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) arasında tartışma çıktı.Hayatını kaybeden Sabri Kılıç, 43 yaşındaydı.
İKİ KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı.Hamza Kılıç, 30 yaşında hayata veda etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KATİL AĞABEY KAÇTI AMA YAKALANDI
İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Acı haberle, Kılıç ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.