Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç (47) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) arasında tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL AĞABEY KAÇTI AMA YAKALANDI

İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Acı haberle, Kılıç ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.