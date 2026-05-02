Baba olduktan sonra yaşamında önemli değişiklikler yaptığını belirten Elçin, Nişantaşı’ndan Zekeriyaköy’e taşındıklarını ve burada daha rahat bir yaşam sürdüklerini ifade etti. 15 aylık Atlas’ın oldukça hareketli olduğunu söyleyen Elçin, “Adeta freni patlamış kamyon gibi koşuyor, biz de peşinden gidiyoruz. Çok mutlu bir çocuk, geceleri bile gülümseyerek uyuyor. Onunla geçirdiğim her an beni mutlu ediyor. Keşke daha önce baba olsaydım” diye konuştu.