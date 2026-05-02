Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Cansel Elçin Roma yolcusu: Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor

        Cansel Elçin Roma yolcusu

        Milli tenisçi ve oyuncu Cansel Elçin, Roma'da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Elçin, "Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Milli tenisçi Cansel Elçin, Roma’da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası öncesinde hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Önceki gün antrenman yapan Elçin, Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

        2

        Özel hayatında da yoğun ve mutlu bir dönemden geçtiğini anlatan Elçin, oğlu Atlas’ın tenisle şimdiden ilgilenmeye başladığını söyledi. Atlas için mini bir raket aldığını dile getiren Elçin, “Daha iki aylıkken tenisle tanıştı diyebilirim. Sporcu olur mu bilmem ama sporla ilgilensin isterim. Tenis, hayata bakış açısını bile şekillendirebilen bir spor” dedi.

        3

        Baba olduktan sonra yaşamında önemli değişiklikler yaptığını belirten Elçin, Nişantaşı’ndan Zekeriyaköy’e taşındıklarını ve burada daha rahat bir yaşam sürdüklerini ifade etti. 15 aylık Atlas’ın oldukça hareketli olduğunu söyleyen Elçin, “Adeta freni patlamış kamyon gibi koşuyor, biz de peşinden gidiyoruz. Çok mutlu bir çocuk, geceleri bile gülümseyerek uyuyor. Onunla geçirdiğim her an beni mutlu ediyor. Keşke daha önce baba olsaydım” diye konuştu.

        4

        Tenisin hayatındaki yerinin çok özel olduğunu vurgulayan Elçin, çocukluk yıllarında Fransa’da tenis kortlarında büyüdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Tenis gerçekten hayatı öğreten bir spor. Son puan oynanmadan hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Maç içinde bir puan kaybettiğinizde üzülüyorsunuz ama 15 saniye sonra yeni bir puan başlıyor. Bu, hayata da çok benziyor.

        5

        "ZEYNEP SÖNMEZ’İN BÜYÜK HAYRANIYIZ"

        Dünya tenisini yakından takip ettiğini belirten Elçin, Türk tenisinin yükselişine dikkat çekerek, “Zeynep Sönmez’in büyük hayranıyız. Bir Türk tenisçinin ilk 10’a girmesini çok istiyorum. Tenis zor bir spor, daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda çok iyi Türk tenisçiler yetişeceğine inanıyorum. Bir gün Roland Garros’ta bir Türk sporcunun kupa kaldırdığını görmek istiyorum” dedi.

        6

        Sporun yaygınlaşması gerektiğini de vurgulayan Elçin, tenisin elit bir spor olmaktan çıkıp herkesin ulaşabileceği bir branş haline gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        TURNUVA 5-10 TEMMUZ'DA

        Cansel Elçin, Türkiye’nin en iyi 16 tenis oyuncusunun mücadele ettiği seçmelerde üstün performans sergileyen oyuncu, ilk dörde girerek finale yükselmişti. Elçin, milli tenisçi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanmıştı. Oyuncu, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası’nda korta çıkacak.

