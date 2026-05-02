        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA Hava durumu İstanbul: 10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık 10 derece düşüyor | Son dakika haberleri

        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre, bugün 7 bölgemizde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurdun batı kesimlerinde 6 ilâ 10 derece azalıyor. Marmara ve Kıyı Ege'de fırtına uyarısı yapılırken, "sarı" alarm verilen 10 kentimiz ise şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 07:00 Güncelleme:
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YAĞIŞ YEREL KUVVETLİ OLACAK

        Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        10 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Isparta, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat.

        SICAKLIK BATIDA 6-10 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede 6-10 derece azalması bekleniyor.

        MARMARA VE KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre; illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 10, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        REKLAM

        İZMİR: 18, Parçalı çok bulutlu

        KOCAELİ: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        BURSA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

        SAKARYA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 9, Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        MANİSA: 15, Parçalı çok bulutlu

        ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 11, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BOLU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

