Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ YEREL KUVVETLİ OLACAK

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

REKLAM

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Isparta, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat.

SICAKLIK BATIDA 6-10 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede 6-10 derece azalması bekleniyor.

MARMARA VE KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre; illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

REKLAM

İZMİR: 18, Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BURSA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAKARYA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 9, Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA: 15, Parçalı çok bulutlu

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

REKLAM

BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 11, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor

BOLU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

REKLAM

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı