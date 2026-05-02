10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre, bugün 7 bölgemizde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurdun batı kesimlerinde 6 ilâ 10 derece azalıyor. Marmara ve Kıyı Ege'de fırtına uyarısı yapılırken, "sarı" alarm verilen 10 kentimiz ise şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ YEREL KUVVETLİ OLACAK
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
10 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Isparta, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat..
SICAKLIK BATIDA 6-10 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede 6-10 derece azalması bekleniyor.
MARMARA VE KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre; illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 10, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR: 18, Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
BURSA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 12, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAKARYA: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 9, Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MANİSA: 15, Parçalı çok bulutlu
ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 11, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor
BOLU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU: 10, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor
MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı