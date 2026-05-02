İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 5 Haziran 2025 tarihinde duyma ve konuşma engeli bulunan Ahmet Sanduvaç'ın (38), telefonunu gasp eden ve metruk bir binaya götürüp, benzin dökerek yakan Mert Açıkça'nın (19) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Mert Açıkça, karar duruşmasında suçlamayı reddetti.

SANIK KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Gaziosmanpaşa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Açıkça, müşteki Ahmet Sanduvaç ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Savcılık, sanık Mert Açıkça'nın, mağduru ateşe verdiği, sanığın eyleminin öldürmeye elverişli aletle, ölüm sonucu doğurabilecek şekilde ve hayati organlarının da bulunduğu, vücudunun farklı bölgelerine benzin döküp yaktığını belirtti.

21 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık sanığın, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan, 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Kesinlikle mütalaaya katılmıyorum. Yapmadığım bir suç nedeniyle aylardır cezaevinde kalıyorum. Kamera görüntülerini talep ediyorum. Karakola gidip kendim teslim oldum. Böyle bir şey yapsam, neden kendim gidip, teslim olayım?" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUM"

Beyanda bulunan müşteki Ahmet Sanduvaç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Ezgi Tunçer ise, mütalaaya katıldıklarını, sanığın "kanıt yok" şeklindeki ifadelerini kabul etmediklerini, olayın ATK raporunca açık olduğu belirtilerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını ve tahliyesini istedi.

İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Açıkça'nın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından, suçun ‘teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezasının taktiri indirim uygulanmaksızın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.