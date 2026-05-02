        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza | Son dakika haberleri

        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!

        İstanbul'da, duyma ve konuşma engeli bulunan 38 yaşındaki Ahmet Sanduvaç'ın telefonunu gasp eden ve telefonunu isteyen mağduru benzin dökerek, vücudunda 3'üncü derece yanıkların oluşmasına neden olan sanık 19 yaşındaki Mert Açıkça 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 5 Haziran 2025 tarihinde duyma ve konuşma engeli bulunan Ahmet Sanduvaç'ın (38), telefonunu gasp eden ve metruk bir binaya götürüp, benzin dökerek yakan Mert Açıkça'nın (19) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

        Mert Açıkça, karar duruşmasında suçlamayı reddetti.
        SANIK KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Gaziosmanpaşa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Açıkça, müşteki Ahmet Sanduvaç ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

        BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

        Savcılık, sanık Mert Açıkça'nın, mağduru ateşe verdiği, sanığın eyleminin öldürmeye elverişli aletle, ölüm sonucu doğurabilecek şekilde ve hayati organlarının da bulunduğu, vücudunun farklı bölgelerine benzin döküp yaktığını belirtti.

        21 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Savcılık sanığın, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan, 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

        Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Kesinlikle mütalaaya katılmıyorum. Yapmadığım bir suç nedeniyle aylardır cezaevinde kalıyorum. Kamera görüntülerini talep ediyorum. Karakola gidip kendim teslim oldum. Böyle bir şey yapsam, neden kendim gidip, teslim olayım?" ifadelerini kullandı.

        "EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUM"

        Beyanda bulunan müşteki Ahmet Sanduvaç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Ezgi Tunçer ise, mütalaaya katıldıklarını, sanığın "kanıt yok" şeklindeki ifadelerini kabul etmediklerini, olayın ATK raporunca açık olduğu belirtilerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını ve tahliyesini istedi.

        İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Açıkça'nın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından, suçun ‘teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezasının taktiri indirim uygulanmaksızın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

