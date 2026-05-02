Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burası Haftasonu programında, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen yavru zürafanın isminin Çınar olarak belirlendiğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, geçtiğimiz günlerde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu.

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden zürafa Şakir'in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce yavrunun isminin belirlenmesi için sosyal medya üzerinden bir anket düzenleneceğini belirtmişti.

Ankette, yavrunun babasının adının Şakir olması nedeniyle 'Şakir' ismi de seçenekler arasında yer aldı. Yapılan oylama sonucunda ise en çok tercih edilen isim 'Çınar' oldu.