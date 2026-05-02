Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un tek rakibi Fatih Terim!

        Okan Buruk'un tek rakibi Fatih Terim!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Türk futbol tarihinde Fatih Terim'den sonra üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör olacak. 53 yaşındaki teknik adam ayrıca, Süper Lig'de 5. kez şampiyon olarak yine Terim'den sonra bu alanda ikinci sıraya yerleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek rakibi Fatih Terim!

        Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını almaya çalışacak.

        Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

        Galatasaray, Samsun'dan istediği sonuçla dönmesi halinde ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsleyecek. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkaracak.

        Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupayı kaldırdı.

        FATİH TERİM ZİRVEDE

        Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

        Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.

        Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

        ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLAN 2. TEKNİK ADAM OLMAK İSTİYOR!

        Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını almaya hazırlanıyor.

        Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakalayacak.

        ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

        Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyon olarak bu sayıyı artırmaya çalışacak.

        ŞAMPİYONLAR

        Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

        Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
        1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
        1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
        1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
        1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
        1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
        1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
        1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
        1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
        1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
        1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
        1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
        1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
        1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
        1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
        1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
        1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
        1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
        1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
        1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
        1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
        1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
        1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
        1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
        1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
        1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
        1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
        1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
        1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
        1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
        2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
        2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
        2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
        2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
        2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
        2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
        2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
        2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
        2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
        2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
        2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
        2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
        2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye
        2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
        2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
        2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı 2 kadını katleden cani öldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastaned...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası