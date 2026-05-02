        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!

        Adana'da, sulama kanalının kıyısında arkadaşıyla sohbet ederken dengesini kaybedip düştüğü öne sürülen 25 yaşındaki Yusuf Ayık'ın cansız bedeni, düştüğü yere 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polislerin sudan kanaldan çıkardığı Ayık'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 08:28
        Adana'nın Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde, önceki gece saat 22.30 sıralarında arkadaşıyla sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık (25), bir süre burada oturup, sohbet etti.

        Yusuf Ayık, 25 yaşında hayata veda etti.
        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ İDDİASI

        DHA'daki habere göre daha sonra dengesini kaybettiği öne sürülen Ayık, sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Yusuf Ayık, suda sürüklenmeye başladı.

        YÜZME BİLMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

        Yüzme bilmediği iddia edilen Ayık, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesilirken, kıyı boyunca arama yapan ekipler Yusuf Ayık'a ulaşamadı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri ara verilen çalışmaya sabah saatlerinde yeniden başladı.

        6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Suyun kesilmesiyle boşalan kanalda arama yapan ekipler, Ayık'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Yusuf Ayık'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        #adana
        #Son dakika haberler
