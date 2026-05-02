ABD Başkanı Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi

ABD Savunma Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Almanya'daki 5 bin Amerikan askerinin çekileceğini duyurdu. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermedikleri gerekçesiyle İtalya ve İspanya'yı da tehdit ettiği bir dönemde geldi.

Trump'ın Almanya'daki asker sayısını azaltma kararı, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran tarafından "küçük düşürüldüğünü" söylemesinin ardından alındı.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, son dönemde Almanya'dan gelen söylemlerin "uygunsuz ve yapıcı olmaktan uzak" olduğunu belirtti. Yetkili, "Başkan, bu verimsiz açıklamalara haklı olarak tepki veriyor" dedi.

6-12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Pentagon'a göre çekilme işleminin önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yetkili, halen Almanya'da bulunan bir tugay muharebe ekibinin geri çekileceğini, ayrıca bu yıl içinde Almanya'ya konuşlandırması planlanan uzun menzilli ateş gücü taburunun artık gönderilmeyeceğini söyledi.

Almanya, yaklaşık 35 bin aktif görevde Amerikan askeriyle ABD'nin Avrupa'daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

İTALYA VE İSPANYA'YI DA HEDEF ALDI

ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, İran Savaşı nedeniyle ABD ile NATO müttefikleri arasında büyüyen görüş ayrılığının ortasında geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına başından bu yana karşı çıkıyor. Roma ise Mart ayı sonuna kadar daha dengeli bir tutum izledikten sonra, savaşa silah taşıyan ABD uçaklarının Sicilya'daki bir hava üssünü kullanmasına izin vermemişti.

Perşembe gecesi kendisine, İtalya ve İspanya'dan da Amerikan askerlerini çekmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump gazetecilere, "Muhtemelen, neden olmasın? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı, İspanya ise korkunçtu, kesinlikle korkunçtu" dedi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Trump'ın bu tehdidinin gerekçesini anlamadığını söyledi ve özellikle deniz güvenliği konusunda Roma'nın Washington'a destek vermediği yönündeki suçlamaları reddetti.

Crosetto, Trump'ın Avrupa bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki iddialarına da gönderme yaparak, "Herkesin bildiği gibi bu hiç yaşanmadı. Ayrıca deniz taşımacılığını korumaya yönelik bir görev için de hazır olduğumuzu bildirdik. Bu, Amerikan ordusu tarafından büyük takdir gördü" dedi.

İtalya genelindeki yedi deniz üssünde yaklaşık 13 bin Amerikan askeri konuşlu bulunuyor.

İspanya'dan ise ilk etapta resmi bir açıklama gelmedi. Madrid yönetimi, İran'a yönelik saldırılarda kendi topraklarındaki ortak kullanılan askeri üslerin kullanılmasına izin vermemiş ve Avrupa Birliği içinde Trump'ın savaş politikasını en açık şekilde eleştiren ülke olmuştu.

Trump geçen ay, İspanya'ya tam kapsamlı bir ticaret ambargosu uygulamakla da tehdit etmişti. 2025 sonu itibarıyla İspanya'da, Endülüs'te bulunan Naval Station Rota ve Morón Air Base olmak üzere iki ortak kullanım tesisinde yaklaşık 3 bin 800 aktif görevde Amerikan askeri bulunuyordu.

ABD Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezi'ne göre, geçen yıl sonu itibarıyla ABD'nin Avrupa'daki denizaşırı üslerinde kalıcı olarak konuşlandırılmış yaklaşık 68 bin aktif görevde askeri bulunuyordu.

Trump'ın daha kapsamlı bir asker azaltımına ne kadar destek bulabileceği ise belirsizliğini koruyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki Amerikan üsleri, ABD ordusunun ileri konuşlanma ve lojistik merkezleri haline geldi; bu üsler Irak, Afganistan ve son olarak İran dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda kullanıldı.