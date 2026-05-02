Yaklaşmak bile yasak! Kimi ölüm saçıyor, kimi sır saklıyor: Dünyada girişi yasak olan 9 gizemli nokta
Dünyada öyle yerler var ki turistlerin adım atması kesinlikle yasak. Kimi askeri sırları koruyor, kimi ölümcül riskler barındırıyor, kimi ise komplo teorileriyle anılıyor. Bu bölgelere yalnızca üst düzey yetkililer, bilim insanları ya da özel izinli kişiler girebiliyor. İşte o gizemli yerler…
Dünya haritasında herkesin ziyaret edemeyeceği, hatta yaklaşmasının bile yasak olduğu noktalar bulunuyor. Güvenlik, sağlık, doğa koruma ve gizlilik gibi nedenlerle kapatılan bu bölgeler, yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor.
İşte turistlerin girişinin yasak olduğu ve yalnızca özel izinle girilebilen o yerler…
1. 51. BÖLGE (AREA 51) - ABD
Nevada çölünde bulunan bu askeri üs, dünyanın belki de en meşhur yasaklı bölgesidir. ABD hükümeti varlığını ancak 2013 yılında resmen kabul etmiştir.
Buraya izinsiz girmeye çalışmak ‘’öldürücü güç kullanma’’ yetkisiyle korunmaktadır. Sadece en üst düzey askeri personel ve özel güvenlik yetkisi olan bilim insanları girebilmektedir.
2. ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ - UKRAYNA
1986’daki Çernobil Felaketi’nin merkezi olan bu bölge, rehberli turlarla kısıtlı şekilde ziyaret edilebilse de facianın kalbi olan 4. reaktörün içine giriş kesinlikle yasaktır.
Bu alana yalnızca özel eğitimli uzman ekipler, sıkı güvenlik protokolleri ve sınırlı sürelerle girebilmektedir. Özellikle reaktör çevresindeki bazı noktalarda radyasyon seviyesi hâlâ çok yüksektir.
2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ise Çernobil Yasak Bölgesi’ndeki turistik faaliyetler durdurulmuş, bölge güvenlik gerekçesiyle sivil erişime büyük ölçüde kapatılmıştır.
3. KUZEY SENTİNEL ADASI - HİNDİSTAN
Bu ada, modern dünyayla hiçbir bağ kurmamış olan Sentinelese kabilesine ev sahipliği yapmaktadır. Hindistan hükümeti, hem kabilenin dış dünyadan gelen hastalıklara bağışıklığı olmaması hem de kabilenin yabancılara karşı aşırı saldırgan tutumu nedeniyle adaya girmeyi kesinlikle yasaklamıştır.
Adaya 5 kilometreden fazla yaklaşmak bile yasa dışıdır ve sahil güvenlik tarafından denetlenmektediir.
4. SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU - NORVEÇ
‘’Kıyamet Ambarı’’ olarak da bilinen bu tesis, Kuzey Kutup Dairesi’nde, Norveç’e bağlı Spitsbergen Adası’nda bir dağın içerisinde yer almaktadır. Küresel bir felaketin baş göstermesi durumunda bitki türlerini korumak için milyonlarca tohum burada saklanmaktadır.
Yaklaşık olarak 100 milyon tohum kapasitesine sahip olan tesis; patlama, deprem ve iklim felaketlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Turistler tesisin ikonik giriş kapısına kadar gidip fotoğraf çektirebilirler ancak içeriye sadece yetkili bilim insanları ve devlet görevlileri girebilmektedir.
5. VATİKAN APOSTOLİK ARŞİVLERİ - VATİKAN
Eskiden ‘’Gizli Arşivler’’ olarak bilinen bu bölüm, Vatikan’ın 8. yüzyıla kadar uzanan belgelerini barındırmaktadır.
Turistlerin girmesi kesinlikle yasaktır. Sadece özel izin almış, akademik yeterliliği kanıtlanmış çok az sayıda araştırmacı, sadece belirli belgeleri incelemek üzere içeri kabul edilmektedir.
6. MEZHGORYE - RUSYA
Rusya’nın Ural Dağları’nda bulunan bu kasaba, ‘’kapalı şehir’’ statüsündedir. Buraya girmek için özel devlet izni gerekmektedir.
Şehrin yakınındaki Yamantau Dağı’nın altında, nükleer bir savaş durumunda kullanılacak devasa bir yer altı tesisi olduğu iddia edilmektedir. Ancak resmi makamlar bu konuda bilgi vermemektedir.
7. YILAN ADASI (ILHA DA QUEİMADA GRANDE) - BREZİLYA
Buraya girişin yasak olmasının nedeni askeri sırlar değil, ölümcül tehlikedir. Adada metrekare başına yaklaşık bir ila beş arasında dünyanın en zehirli yılanlarından olan Bothrops insularis düşmektedir.
Brezilya Donanması, bilimsel araştırma yapan özel ekipler dışında kimsenin adaya adım atmasına izin vermez.
8. POVEGLİA ADASI (İTALYA)
Venedik Lagünü’nde yer alan Poveglia Adası, karanlık geçmişi ve ürpertici efsaneleriyle dünyanın en gizemli noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.
18. yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgını sırasında yaklaşık 160 bin kişinin karantinaya alındığı ve hayatını kaybettiği bu ada, toprağının büyük bir kısmının insan küllerinden oluştuğu iddiasıyla ‘’Ölüm Adası’’ olarak anılmaktadır.
Ada, 1922-1968 yılları arasında bir akıl hastanesine ev sahipliği yapmıştır. Hastanedeki hastalar üzerinde etik dışı deneyler yapıldığına dair anlatılar ve paranormal iddialar da bölgenin ürkütücü şöhretini pekiştirmiştir.
Günümüzde binaların çökme tehlikesi ve güvenlik riskleri nedeniyle adaya turistlerin girmesi kesinlikle yasaktır. Sadece İtalyan hükümetinden alınan çok özel izinlerle, bilimsel araştırmacılar veya üst düzey yetkililer girebilmektedir.
9. MOUNT WEATHER ACİL OPERASYON MERKEZİ - ABD
Virginia’da bulunan bu devasa yer altı kompleksi, büyük bir felaket veya nükleer savaş durumunda ABD hükümetinin sürekliliğini sağlamak için tasarlanmıştır.
İçinde hastaneler, yemekhaneler ve uyuma alanları olan bu ‘’yer altı şehri’’, sadece en üst düzey sivil ve askeri liderler için ayrılmıştır.
