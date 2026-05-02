Yaklaşmak bile yasak! Kimi ölüm saçıyor, kimi sır saklıyor: Dünyada girişi yasak olan 9 gizemli nokta

Dünya haritasında herkesin ziyaret edemeyeceği, hatta yaklaşmasının bile yasak olduğu noktalar bulunuyor. Güvenlik, sağlık, doğa koruma ve gizlilik gibi nedenlerle kapatılan bu bölgeler, yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor.

İşte turistlerin girişinin yasak olduğu ve yalnızca özel izinle girilebilen o yerler…

1. 51. BÖLGE (AREA 51) - ABD

Nevada çölünde bulunan bu askeri üs, dünyanın belki de en meşhur yasaklı bölgesidir. ABD hükümeti varlığını ancak 2013 yılında resmen kabul etmiştir.

Buraya izinsiz girmeye çalışmak ‘’öldürücü güç kullanma’’ yetkisiyle korunmaktadır. Sadece en üst düzey askeri personel ve özel güvenlik yetkisi olan bilim insanları girebilmektedir.