Erzurum'da olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T. (26) , boşanma aşamasında olduğu F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi.

TÜFEKLE KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

DHA'daki habere göre buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.

4 KEZ TETİĞE BASTI EVE İSABET ETTİ

Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti.

BABASI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu. Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.