        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi | Erzurum haberleri | Son dakika haberleri

        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!

        Erzurum'da, boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki F.T.'nin Instagram hesabı açmasına sinirlenen 26 yaşındaki S.T., kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Defalarca tetiğe basan ve olayın ardından kaçan S.T., polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 08:04
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!

        Erzurum'da olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T. (26) , boşanma aşamasında olduğu F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi.

        TÜFEKLE KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.

        4 KEZ TETİĞE BASTI EVE İSABET ETTİ

        Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti.

        BABASI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

        Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

        OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

        İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu. Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

