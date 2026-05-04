        Plüton'un Kova burcunda retrosu devrede! İşte 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        4 – 10 Mayıs Mayıs haftalık burç yorumları

        Bu hafta 1 Mayıs Akrep Dolunayı'nın ardından gelen yoğun duygusal etkiler devam ederken, 6 Mayıs'ta Plüton'un Kova burcunda gerilemeye başlaması ilişkilerden sosyal çevreye, kimlikten hedeflere kadar derin bir içsel dönüşüm sürecini tetikliyor. Peki 4 – 10 Mayıs haftasında burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:22
        Bu hafta değişimi fark ediyor, rüzgâra kapılmak yerine ona ayak uyduruyoruz. 1 Mayıs’taki Dolunay etkisi hala hissediliyor. Artan duygusal yoğunluk, ani yüzleşmeler, zihinsel gerilimlerin suçlusu Dolunay diyebiliriz.

        Bu hafta ayrıca Plüton’un Kova burcunda retrosu devrede. Bu demek oluyor ki içten içe yavaş fakat sağlam bir dönüşüm başlıyor. “Ben kimim ve gerçekten nereye aitim?” sorusu öne çıkıyor. Bu süreçte bazı ilişkiler elenip, eski düşünce kalıpları geride kalıyor. Peki 4-10 Mayıs haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız değişimden geçiyor. Kimlerle yolunuza devam edeceğinizi sorgulayabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, kariyerinizde güç dengeleri yeniden kuruluyor. Otorite figürleriyle ilişkileriniz değişebilir. Gerçek hedefiniz ne, düşünme zamanı.

        Sevgili İkizler burçları, hayata bakış açınız dönüşüyor. İnandığınız şeyleri, planlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Eski fikirleriniz artık sizi yansıtmıyor.

        Sevgili Yengeçler, derin duygular, bastırılmış meseleler su yüzüne çıkabilir. Özellikle maddi ve duygusal paylaşımlarda kontrolü bırakmayı öğreniyorsunuz.

        Sevgili Aslanlar, ilişkilerinizde güç savaşları gündeme gelebilir. Kim yön veriyor, kim geri planda kalıyor? Dengeyi yeniden kurmanız gerekebilir.

        Sevgili Başaklar, günlük düzeninizde ve iş hayatınızda dönüşüm başlıyor. Sizi yoran alışkanlıkları bırakabilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, aşk hayatınızda derinleşme var. Yüzeysel olanlar eleniyor, gerçek bağlar kalıyor. Yaratıcılığınız da farklı bir boyuta geçebilir.

        Sevgili Akrepler, aile, ev ve geçmiş konuları yeniden açılıyor. Köklerinize dair bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygusal temizlik süreci mümkün.

        Sevgili Yaylar, iletişim tarzınız değişiyor. Daha net, daha güçlü konuşmayı öğreniyorsunuz. Eski düşünce kalıplarını bırakma zamanı.

        Sevgili Oğlaklar, maddi konularda dönüşüm var. Gelir-gider dengenizi yeniden kurabilirsiniz. Değer duygunuz da değişiyor.

        Sevgili Kovalar, Plüton retrosu sizin burcunuzda! Kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü, hayat yönünüzü baştan tanımlıyorsunuz.

        Sevgili Balıklar, bilinçaltınızda güçlü bir temizlik süreci başlıyor. Geçmişten gelen korkular, yükler yavaş yavaş çözülüyor. İçsel olarak hafifliyorsunuz.

