        3 kişi görme kaybı yaşadı! ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor

        3 kişi görme kaybı yaşadı! ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor

        ABD'li Thermos markasının ürünlerinin, kapakların yüksek basınçla fırlaması ve buna bağlı görme kaybı oluşması nedeniyle yaklaşık 8,1 milyon yiyecek kavanozu ve şişenin geri çağırıldığını açıkladı

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:07 Güncelleme:
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor

        ABD'li termos ve kavanoz üreticisi Thermos, kapakların ürünlerden fırlayarak yüzlerine çarpması sonucu tüketicilerde kesikli yaralanmala ve birkaç kalıcı görme kaybı yaşanmasının ardından 8,2 milyon adet termos ürününü geri çağırıyor.

        Geri çağırma, yaklaşık 5,8 milyon adet Stainless King kavanoz ve 2,3 milyon adet Sportsman şişesini kapsıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından 30 Nisan'da yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, tüketicilerin etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Ürünlerdeki tehlikenin, ısıyı tutan ve sızıntıyı önleyen parça olan tıpanın tasarımındaki bir kusurdan kaynaklandığı vurgulandı. Bozulabilir yiyecek veya içeceklerin uzun süre saklandığında basınç birikebileceği ve tasarımdaki kusur nedeniyle de kap açıldığında tıpanın zorla fırladığı ifade edildi.

        Thermos, fırlayan parça nedeniyle 27 tüketicinin yaralandığı ve tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaların da meydana geldiği yönünde ihbarlar aldığını açıkladı. Üç tüketici ise gözlerine tıpa isabet etmesi sonucu kalıcı görme kaybı yaşadığını bildirdi.

        Geri çağrılan ürünler, Mart 2008 ile Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında ABD'deki online alışveriş siteleri ve Thermos.com adresinde satıldığı belirtildi.

        Etkilenen modeller arasında SK3010; SK3000, SK3020 ve SK3010 ve Temmuz 2023'ten önce üretilen Thermos Paslanmaz Çelik King Yiyecek Kavanozları: SK3000 ve SK3020 modelleri bulunduğu ifade edildi. Model numarası ürünün alt kısmında yer aldığı ve bu kodları taşıyorsa iade edilmesi gerektiği açıklandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

