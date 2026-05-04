İzmir'de yürek yakan olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

OĞLUNU DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA ve DHA'daki habere göre İsmail Arbasun (73) ile oğlu Kemal Arbasun (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

"OĞLUM BENİ BOĞMAYA KALKIŞTI"

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan cinayet şüphelisi babanın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve dayanamadığı için bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arbasun'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.