        Galatasaray'da rehavetin faturası ağır oldu

        Galatasaray'da rehavetin faturası ağır oldu

        Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'da matematiksel olarak şampiyonluk garantilenmeden gelen zafer havası, sarı-kırmızılılardaki rehaveti ortaya çıkardı.

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:48 Güncelleme:
        1

        Galatasaray'da şampiyonluk henüz matematiksel olarak netleşmeden girilen zafer havası ağır bir faturaya sebep oldu.

        2

        Özellikle Samsunspor karşılaşmasının kesin galibiyet olarak görülmesi, Kemerburgaz’daki odak noktasını sahadan uzaklaştırdı.

        3

        Ciddi bir konsantrasyon kaybı yaşayan tesiste, futbolcuların antrenman yerine misafir ağırlamaya vakit ayırması dikkat çekti.

        4

        Sarı kırmızılı ekipte sadece odaklanma sorunu değil, fiziksel bir gerileme de baş gösterdi.

        5

        Milli takımlarında süreklilik yakalayan oyuncuların hem bedenen hem de zihnen tükenme noktasına geldiği gözlemlendi. Ayaklar gitmiyor dedirten bu yorgunluk, sahada istikrarsız sonuçları ve ani fiziksel düşüşleri tetikledi.

        6

        Yunus'un golüyle öne geçilen maçta direnç gösteremeyen Aslan, sahadan 4-1'lik şok bir skorla ayrıldı.

        7

        Tarihinin en erken şampiyonluklarından birini ilan etmeye hazırlanan Galatasaray için son bir ay kabus gibi geçti.

        8

        Ligde Trabzonspor ve Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetlerin yanı sıra Kocaelispor beraberliği puan cetvelini sarstı.

        9

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenilmesi hayal kırıklığını artırdı. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki zaferin ardından takımın disiplini tamamen elden bıraktığı; Kemerburgaz'da antrenman temposunun düştüğü ve Samsun yenilgisinin bu ihmaller zinciriyle kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor.

        10
