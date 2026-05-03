        Shakira'nın Rio'daki ücretsiz plaj konserine 2 milyon kişi akın etti

        Shakira'nın Rio'daki ücretsiz plaj konserine 2 milyon kişi akın etti

        Shakira, Brezilya'daki dünyaca ünlü Copacabana Plajı'nda halk konseri verdi. Konser, 2 milyondan fazla kişiyi bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda ücretsiz bir konser verdi.

        Konserin, dünyanın en ikonik sahillerinden birine 2 milyondan fazla insanı çektiği öğrenildi.

        2024'te çıkardığı 'Las Mujeres Ya No Lloran' (Kadınlar Artık Ağlamıyor) albümüyle birlikte çıktığı dünya turnesinin bir parçası olarak Rio'da sahne alan Shakira, konsere planlanan zamandan bir saat gecikmeli olarak gece 11 civarında başladı.

        Hayranları heyecan çığlıkları ve alkışlarla sanatçıyı karşılarken, gökyüzünde uçan dronlar Portekizce olarak "Seni seviyorum Brezilya" yazısını oluşturdu.

        Shakira'dan önce 2024'te Madonna ve geçen yıl da Lady Gaga, aynı plajda milyonlarca insanın karşısına çıkmıştı.

        Madonna, yaklaşık 1,6 milyon kişiye performans sergilerken, Lady Gaga'nın seyirci sayısı 2,1 ile 2,5 milyon arasında tahmin edilmişti.

        Shakira, yaklaşık 30 yıl önce Brezilya'ya ilk gidişini anlatırken, "18 yaşındayken buraya geldim ve sizin için şarkı söylemeyi hayal ediyordum. Şimdi bakın işte buradayım. Hayat gerçekten büyülü" sözlerini kullandı.

        Pop yıldızı, 'Hips Don't Lie', 'La Tortura' ve 'La Bicicleta' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Performansını, İspanyol futbolcu Gerard Pique'den ayrılmasının ardından çıkardığı 'BZRP Music Sessions #53/66' şarkısıyla sonlandırdı.

        Konser sahnesinden kadınların dayanıklılığına dair övgü dolu sözler sarf eden Shakira, "Biz kadınlar, her düştüğümüzde biraz daha akıllıca ayağa kalkarız" dedi.

        Rio Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, X platformunda yaptığı açıklamada, gösteriye 2 milyon kişinin katıldığını söyledi ve Shakira'nın tarih yazdığını belirtti.

