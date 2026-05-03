        Haberler Dünya İsrail basını iddia etti: ABD İran'a saldırı başlatacak, ordu hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail basını: Ordu, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırıların ardından 17 Nisan'da uzlaşılan geçici ateşkes, arabulucular aracılığıyla devam ederken İsrail basınında yeni bir iddia gündeme geldi. Haberde, İsrail ordusunun ABD'nin İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:32 Güncelleme:
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        İsrail basını, ordunun, deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığını ileri sürdü.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti.

        İsrail'in, ABD'nin İran'a saldırması olasılığına hazırlandığı belirtilen haberde, İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

        Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.

        Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği, İran'a saldırı durumunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da genişletip derinleştireceği kaydedildi.

        ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.

