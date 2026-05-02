Iğdır FK - Amedspor: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Amedspor Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Diyarbakır ekibi, 38. ve son hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.

Amed'in gollerini 19'da Hasan Ali Kaldırım, 45+1'de penaltıdan Mbaye Diagne ve 49'da Dia Saba kaydetti.

Iğdır'ın golleri ise 6'da Fofana, 45+4'te Mbayer Diagne (kendi kalesine) ve 80'de Atakan Çankaya'dan geldi.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!

Puanını 74'e yükselten Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'u ikili averajla geride bırakıp ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

Amedspor gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

EROKSPOR, PENDİK'E TAKILDI; İKİLİ AVERAJLA SÜPER LİG'İ KAÇIRDI

Esenler Erokspor ise evinde Pendikspor ile karşı karşıya gelirken, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e direkt katılma şansını değerlendiremedi.

Sezonu 74 puanla tamamlayan İstanbul ekibi, ikili averajda Amedspor'un gerisinde kalarak 3. sırayı aldı. Direkt olarak play-off finalinde mücadele etme hakkı kazanan Erokspor, Süper Lig'e yükselmek için rakibini bekleyecek.

TFF'DEN AMEDSPOR'A TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."