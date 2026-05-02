        Iğdır FK - Amedspor: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Amedspor Süper Lig'de!

        Amedspor, 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmasına rağmen en yakın rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi sonucu Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:07
        Amedspor Süper Lig'de!

        TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.

        Diyarbakır ekibi, 38. ve son hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.

        Amed'in gollerini 19'da Hasan Ali Kaldırım, 45+1'de penaltıdan Mbaye Diagne ve 49'da Dia Saba kaydetti.

        Iğdır'ın golleri ise 6'da Fofana, 45+4'te Mbayer Diagne (kendi kalesine) ve 80'de Atakan Çankaya'dan geldi.

        TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!

        Puanını 74'e yükselten Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'u ikili averajla geride bırakıp ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

        Amedspor gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

        REKLAM

        EROKSPOR, PENDİK'E TAKILDI; İKİLİ AVERAJLA SÜPER LİG'İ KAÇIRDI

        Esenler Erokspor ise evinde Pendikspor ile karşı karşıya gelirken, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e direkt katılma şansını değerlendiremedi.

        Sezonu 74 puanla tamamlayan İstanbul ekibi, ikili averajda Amedspor'un gerisinde kalarak 3. sırayı aldı. Direkt olarak play-off finalinde mücadele etme hakkı kazanan Erokspor, Süper Lig'e yükselmek için rakibini bekleyecek.

        TFF'DEN AMEDSPOR'A TEBRİK MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor