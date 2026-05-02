Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 2019 yılından beri okullarda uygulanan ara tatil ve yaz tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKULLARDA ARA TATİL KALKIYOR MU?

Bakan Tekin, okullarda nisan ve kasım aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatili süresine dahil edilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Bu düzenlemeyle öğrencilerin toplam eğitim süresinin uzamayacağını vurgulayan Bakan Tekin, aksine eğitim takvimini daha verimli hale getireceklerine dikkat çekti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DAHA UZUN TATİL YAPMIŞ OLACAKLAR"

Bakan Tekin, "Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.