        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Samsun canlı izle

        Galatasaray 26. şampiyonluk için Samsunspor deplasmanında!

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 32. hafta maçında bu akşam Samsunspor'a konuk olacak. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u mağlup ettiği takdirde bitime 2 hafta 26. lig şampiyonluğunu garantileyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

        Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" bu akşamki müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, beraberlik veya mağlubiyet halinde bile şampiyonluğu garantileyecek.

        Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

        UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, bugünkü müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Samsunspor karşısında Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

        ÜÇ OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

        OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bıu akşamki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

        OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

        Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

        EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile RAMS Başakşehir (31) takip etti.

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

        "Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

        İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. (AA)

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası