        Mela Bedel ve Mustafa Sandal arasında 'isim' krizi - Magazin haberleri

        Mela Bedel ve Mustafa Sandal arasında 'isim' krizi

        Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' gecesinde sahne alan Mela Bedel ile Sandal arasında 'isim telaffuzu' gerginliği yaşandı. Sandal, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 20:13 Güncelleme:
        İsim krizi

        Mustafa Sandal'ın 32 yıllık müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde olan ve Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen 'Saygı1' konseri, 2 Nisan'da birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

        Gecede Sandal'ın hit şarkıları; Sefo, Gülben Ergen, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Fatma Turgut ve Murat Dalkılıç'ın da aralarında bulunduğu 30 sanatçı tarafından kendi tarzlarında yorumlandı.

        Konser görüntülerinin geçtiğimiz saatlerde YouTube üzerinden yayınlanmasının ardından, şarkıcı Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında geçen diyalog izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

        Konserde Sandal'ın 'İki Tas Çorba' adlı şarkısını seslendiren Bedel'in, Sandal'ın ismini yanlış telaffuz ettiğini düşünerek verdiği tepki, kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

        Şarkıcının, "Mustafa Hocam, siz bana 'Melağ' mı dediniz yoksa 'Mela' mı? Doğrusu 'Mela' diye biliyorum da... Küstük mü?" şeklindeki çıkışı karşısında, Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'un şaşkınlık yaşadığı görüldü.

        "SEN ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR KARAKTERSİN"

        İsmi doğru telaffuz ettiğini belirten Sandal, durumu şu sözlerle toparladı: Hayır, o ne demek ya? 'İki Tas Çorba' yorumun için şunu söyleyeyim; bu eser benim için şekli şemali çok belli olan bir şarkı ve yeniden heyecanlanmam normalde çok zordur. Beni o kadar heyecanlandırdın ki... Hem yeni düzenlemeyle hem de yorumunla beni çok etkiledin. Sen çok özel ve güzel bir karaktersin. Seninle özel olarak görüşeceğim.

        Görüntülerin sosyal medyada gündem olması ve Mela Bedel’e yönelik eleştirilerin artması üzerine Mustafa Sandal bir açıklama yaparak meslektaşına sahip çıktı.

        "O ANKİ HEYECANINA VERDİM"

        Sandal yaptığı açıklamada, "Saygı1 gecesinde sevgili Mela Bedel'in bana saygısızlık yaptığına dair haberleri ve lince varan binlerce yorumu üzülerek öğrendim. Ben Mela kardeşimin bu tavrını o anki heyecanına verdim; hatta onu överek ortamı yumuşattım ve durumu bir saygısızlık olarak görmedim. Lütfen siz de genç müzisyen kardeşimizin heyecanını mazur görün; aklınızda sadece şarkıya kattığı o güzel yorum kalsın. Böyle yetenekleri küstürmeyelim, kazanalım. Ben Mela kardeşimden razıyım, siz de razı olun. Ayrıca ismini de doğru telaffuz etmiştim" ifadelerine yer verdi.

