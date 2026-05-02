SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI!

10:30 02/05/2026

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.