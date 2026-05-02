        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor Galatasaray maçı canlı anlatım - Önemli Pozisyonlar ve Maç Skoru (Süper Lig 32. Hafta Samsun GS)

        Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor. Sarı-Kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Samsunspor-Galatasaray mücadelesine dair tüm gelişmeler ve canlı anlatım...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Samsun'da goller var!

        SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI!

        Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.

        GALATASARAY 10 KİŞİ!

        63' Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç direkt kırmızı kart gördü.

        SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ!

        Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Josafat Mendes'in ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp içeri çevirdiği topta Cherif Ndiaye topu penaltı noktası yakınlarında kontrol edip yaptığı vuruşta sağ üst köşeden topu ağlarla buluşturdu.

        GALATASARAY'DA SAKATLIK

        Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkarken, İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Samsunspor-Galatasaray maçında ikinci yarı başladı.

        DEVRE ARASI

        Hakem Reşat Onur Coşkunses ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

        SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!

        Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile maçta beraberliği yakaladı. Sol kanatta Yalçın Kayan'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadjiceza sahası yayında birebir poziyonda ceza sahası yayında yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

        İLK GOL GELDİ!

        Galatasaray Yunus Akgün'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu kapan Yunus Akgün hızla ilerlerken kaleci Okan Kocuk'un ilerde olduğunu görüp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.

        MAÇ BAŞLADI!

        Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

        GALATASARAY SİYAH FORMA İLE SAHAYA ÇIKACAK

        Galatasaray, X hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor mücadelesine siyah forma ile çıkacağını duyurdu.

        VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.

        GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider giriyor. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

        Denizli'de, okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi gözaltına alındı. Başka öğrencilerin de aynı istismara maruz kaldığı ortaya çıkan olayda, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsun'da goller var!
        Samsun'da goller var!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor