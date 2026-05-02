SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor. Sarı-Kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Samsunspor-Galatasaray mücadelesine dair tüm gelişmeler ve canlı anlatım...
Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Josafat Mendes'in ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp içeri çevirdiği topta Cherif Ndiaye topu penaltı noktası yakınlarında kontrol edip yaptığı vuruşta sağ üst köşeden topu ağlarla buluşturdu.
Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkarken, İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Samsunspor-Galatasaray maçında ikinci yarı başladı.
DEVRE ARASI
Hakem Reşat Onur Coşkunses ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.
SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile maçta beraberliği yakaladı. Sol kanatta Yalçın Kayan'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadjiceza sahası yayında birebir poziyonda ceza sahası yayında yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.
Galatasaray Yunus Akgün'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu kapan Yunus Akgün hızla ilerlerken kaleci Okan Kocuk'un ilerde olduğunu görüp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.
Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider giriyor. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Reşat Onur Coşkunses
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
