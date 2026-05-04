Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında, 9 ayda 70 milyon TL'lik hareket belirlendi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
VIP ODADA KAYIT VE ŞANTAJ
DHA'daki habere göre çalışmada, sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, 'VIP oda' adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldığı, sonrasında yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para aldıkları belirlendi.
9 AYDA 70 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 9 ay içerisinde 70 milyon TL’ye ulaştığı, elde edilen paranın ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.
16 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI
Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
11 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda çok sayıda dijital veri ele geçirildi.