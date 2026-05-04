Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler üst katın penceresine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmek için balkondan içeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, evde Mustafa Gökmen’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökmen'in balkondan çıkıp canını kurtarmak isterken yere yığılıp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlerin sıçradığı üst katta de kısmen hasar meydana geldi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa Gökmen'in cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.