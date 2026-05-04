        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü! | Son dakika haberleri

        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!

        Manisa'da korkunç bir yangın meydana geldi. Olayda 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen hayatını kaybetti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökmen'in balkondan çıkıp canını kurtarmak isterken yere yığılıp, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:18 Güncelleme:
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler üst katın penceresine de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmek için balkondan içeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, evde Mustafa Gökmen’in cansız bedeni ile karşılaştı.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökmen'in balkondan çıkıp canını kurtarmak isterken yere yığılıp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

        Alevlerin sıçradığı üst katta de kısmen hasar meydana geldi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa Gökmen'in cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
