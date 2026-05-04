Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
İstanbul'da, 42 yaşındaki Çiğdem A., erkek arkadaşı 28 yaşındaki Selami Ö. ile evde bulunduğu sırada eski sevgilisi 32 yaşındaki İdris Ç. daireye geldi. Kadını, erkek arkadaşıyla gören eski sevgili İdris Ç., çıkan kavgada Selami Ö.'yü 7 yerinden bıçakladı. Yaralanan Selami Ö. hastaneye kaldırılırken, şüphelinin poliste 19 suç kaydı olduğu öğrenildi
İstanbul'da olay, dün saat 08.15 sıralarında Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi Çiğdem A.’nın (42) evine gelen eski sevgili İdris Ç. (32), anahtarla içeri girdi.
7 YERİNDEN BIÇAKLADI
İdris Ç. içeride Selami Ö. (28) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.
YENİ SEVGİLİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.
İdris Ç.’nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.