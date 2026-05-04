Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez görüntülendi
Alkollü şekilde araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası bağımlılık tedavisi için rehabilitasyon merkezine yatan Britney Spears, ilk kez otomobilinde görüntülendi. Ancak pop yıldızı, bu defa sürücü koltuğunda değildi
Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. 12 nisanda alkol tedavisine başlayan şarkıcı, yaklaşık üç haftalık rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra ilk kez görüntülendi.
Amerikalı pop yıldızı, Los Angeles'ta otomobiliyle görüldüğünde sürücü koltuğunda değildi. Sürücü yanında oturan Spears, ayaklarını ön cama uzatmış haldeydi.
44 yaşındaki şarkıcı, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandıktan sonra gönüllü olarak bir tedavi merkezine yatmıştı. ABD basını, annelerinin madde bağımlılığı tedavisi için gönüllü olarak rehabilitasyona girmesinden önce iki oğlunun bir müdahalede bulunduğunu yazmıştı.
Spears'ın, gözaltına alınmasının ardından tedavi merkezine yatmak konusunda ayak sürüdüğü, ancak 20 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 19 yaşındaki Jayden James'in devreye girmesiyle durumun değiştiği öğrenilmişti.
Kevin Federline'dan boşandıktan sonra babalarında kalan çocuklarıyla uzun yıllar koğuk bir ilişki sürdüren Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokmamak için rehabilitasyona girmeyi kabul ettiği bildirilmişti.
Spears'ın alkollü araç kullanma suçuyla yargılaması, bugün yapılacak.