Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez görüntülendi

Heybeliada'da bayrak direği devrildi

(İHA) İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, özellikle Heybeliada'da günlük yaşamı zorlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren artan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Adanın en yüksek noktasında bulunan dev Türk bayrağının direği ise fırtınanın etkisiyle ortadan ikiye bölünerek devrildi.