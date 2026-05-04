Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez görüntülendi

        Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez görüntülendi

        Alkollü şekilde araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası bağımlılık tedavisi için rehabilitasyon merkezine yatan Britney Spears, ilk kez otomobilinde görüntülendi. Ancak pop yıldızı, bu defa sürücü koltuğunda değildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artık sürücü koltuğunda değil

        Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. 12 nisanda alkol tedavisine başlayan şarkıcı, yaklaşık üç haftalık rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra ilk kez görüntülendi.

        Amerikalı pop yıldızı, Los Angeles'ta otomobiliyle görüldüğünde sürücü koltuğunda değildi. Sürücü yanında oturan Spears, ayaklarını ön cama uzatmış haldeydi.

        44 yaşındaki şarkıcı, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandıktan sonra gönüllü olarak bir tedavi merkezine yatmıştı. ABD basını, annelerinin madde bağımlılığı tedavisi için gönüllü olarak rehabilitasyona girmesinden önce iki oğlunun bir müdahalede bulunduğunu yazmıştı.

        REKLAM

        Spears'ın, gözaltına alınmasının ardından tedavi merkezine yatmak konusunda ayak sürüdüğü, ancak 20 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 19 yaşındaki Jayden James'in devreye girmesiyle durumun değiştiği öğrenilmişti.

        Kevin Federline'dan boşandıktan sonra babalarında kalan çocuklarıyla uzun yıllar koğuk bir ilişki sürdüren Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokmamak için rehabilitasyona girmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

        Spears'ın alkollü araç kullanma suçuyla yargılaması, bugün yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Heybeliada'da bayrak direği devrildi

        (İHA) İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, özellikle Heybeliada'da günlük yaşamı zorlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren artan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Adanın en yüksek noktasında bulunan dev Türk bayrağının direği ise fırtınanın etkisiyle ortadan ikiye bölünerek devr...
        #Britney Spears
        #alkollü
        #gözaltı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!