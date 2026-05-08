        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Kırklareli haberleri: Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler! | Son dakika haberleri

        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!

        Kırklareli'de çatışmanın ortasında kalan ve hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede 5'i 18 yaşından küçük 18 sanıktan 13'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 5'i için ise müebbet hapis istendi. Rümeysa'nın annesi Nüket Sanpur, iddianamede yer alan ifadesinde, "Kendi aralarında, 'Herkes toplanacak, çapraz ateşe alınacak, hepsi taranacak, öldüresiye vuracağız' şeklinde konuştular." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yemeğe gittiği nişanlısının evine yönelik silahlı saldırıda Rümeysa Sanpur'un (19) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 5'i 18 yaşından küçük 18 sanıktan 13'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 5'i için ise müebbet hapis istendi.

        DHA'nın haberine göre Sanpur'a tabancayla ateş ettiği belirlenen N.C.B. (16), E.B.'nin kendisini arayıp; 'Gideceksiniz, vuracaksınız, vurmazsanız ailenize zarar veririm' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

        Olay, 21 Kasım 2025 akşamı, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Bu sırada çatışmanın arasında kalan Rümeysa Sanpur yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen ve yakalanan aralarında Rümeysa'nın nişanlısı S.D.'nin de olduğu 5'i 18'den küçük 18 şüpheli tutuklandı. Daha sonra ara kararlarla S.D.'nin de bulunduğu 8 şüpheli tahliye edildi.

        İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında, sanıklardan 5'inin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosyalarını ayırdı. 10'u tutuklu 18 sanık hakkında iddianamelerin hazırlanmasının ardından, iki dosya, eylemlerin birlikte değerlendirilerek yargılamanın yapılması gerektiği gerekçesiyle Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirildi. Hazırlanan iddianamenin ardından Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 18 yaşından küçük E.B., N.C.B., R.B., Y.Y. ve A.Ş. isimli 5 çocuk için 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kadına karşı olası kastla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        8 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

        Yaşı 18'den büyük olan sanıklar için hazırlanan iddianamede ise olaya ilişkin tarafların birbirlerine karşı, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri belirtildi. Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin ise tutuklu sanıklar B.B., D.B., D.B., E.B., E.B. ile tutuksuz K.B., E.B. ve S.İ.'nin 'Kadına karşı olası kastla öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, O.D., Y.D. M.D., S.D., T.D. hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis istendi.

        16 YAŞINDAKİ N.B.'NİN TABANCASINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLDÜ

        İddianamede, tarafların ifadeleri ve olayın detaylarına yer verildi. Rümeysa Sanpur'un vücuduna isabet eden iki mermiyle hayatını kaybettiğine belirtilen iddianamede, olay gününe ait kamera kayıtlarındaki detaylara da değinildi. İddianamede Sanpur'un N.C.B.'nin (16) tabancasından çıkan mermiyle öldüğünün kriminal raporla sabit olduğu belirtildi.

        HUSUMET 2024 YILINDA BAŞLADI

        İddianamede, çatışma yaşanan iki aile arasındaki husumetin, 30 Mayıs 2024'teki bir düğün sırasında H.D.'nin ayağından vurulmasıyla başladığı belirtildi. İki ailenin aralarında birçok kez tartışma yaşandığı, son olarak geçen yıl 5 Ekim’de D.B.'nin tüfekle ayağından vurularak yaralandığı ifade edildi. Rümeysa Sanpur'un ölümüne neden olan çatışmanın ise bu olayın ardından meydana geldiği belirtildi.

        "TEHDİT ETTİLER, ZORLADILAR"

        İddianamede tarafların ifadelerine de yer verildi. Rümeysa Sanpur'a isabet eden silahı ateşleyen N.C.B.'nin savcılık ifadesinde; E.B.'nin kendisini arayıp; ‘Gideceksiniz, vuracaksınız, vurmazsanız ailenize zarar veririm’ diyerek tehdit ettiğini söyledi. N.C.B ifadesinin devamında; tanımadığı birinin kendilerine kırmızı beyaz renkli ilaç getirip bolca içirdiğini kaydetti. N.C.B., üzerine atılı suçlamaları kabul ederek, B.D. ve babası E.D.'nin kendilerini tehdit edip zorladığını kaydetti.

        N.C.B.'nin kendisini tehdit edip, zorladığını iddia ettiği E.D. ve oğlu B.D. ise ifadelerinde, suçlamaları reddetti. E.D., ateş edildikten sonra olay yerine gittiğini, N.B. ve arkadaşlarının neden böyle bir olaya karıştıklarını bilmediğini öne sürdü. B.D. de aynı şekilde suçlamaları reddetti. Olay günü sokakta çocukların ateş yaktığını dile getiren B.D., o sırada 3-4 el silah sesi duyduğunu söyledi.

        "HEPSİ TARANACAK, ÖLDÜRESİYE VURACAĞIZ"

        Rümeysa'nın annesi Nüket Sanpur'un iddianamede yer alan ifadesinde, "Olay günü saat 19.00 sıralarında motosiklet üzerinde E.B. ve görsem tanımayacağım bir çocuk, Öğükler Sokağa doğru gittiler. Kendi aralarında, 'Herkes toplanacak, çapraz ateşe alınacak, hepsi taranacak, öldüresiye vuracağız' şeklinde konuştular. Çatışma çıkacağını öğrendiğim zaman kızımın yanına doğru gittim onu yerde gördüm. Kızımı öldüren şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

        ŞİDDETE KARŞI PANKART TAŞIMIŞTI

        Öte yandan Rümeysa Sanpur'un 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşun 103'üncü yılı kutlamalarında, Biz Bize Yeteriz Derneği'nin geçişi sırasında, 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.

