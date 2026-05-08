        Dünya Kupası şarkısı 16 yıl sonra yeniden Shakira'dan geliyor: Dai Dai

        Dünya Kupası şarkısı 16 yıl sonra yeniden Shakira'dan geliyor: Dai Dai

        Shakira, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için söylediği 'Waka Waka'dan 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası için şarkı yaptı. Kolombiyalı şarkıcı, 'Dai Dai' adlı şarkısının kısa tanıtımını yayınladı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:53
        2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 11 Haziran'da başlayacak dünyanın en önemli futbol organizasyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla ilgili yeni haber, Shakira'dan geldi.

        Shakira, bu yılın Dünya Kupası şarkısını seslendireceğine dair birçok spekülasyonun ardından, haberi doğruladı.

        49 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile birlikte 'Dai Dai' adlı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısını hazırladığını duyurdu.

        Latin ikonu, sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosuyla şarkısından kısa bir bölüm paylaştı. Şarkının tamamı, 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak.

        Shakira, ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 olmak üzere toplam 16 şehirde ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan Maracaná Stadyumu'nda bir tanıtım klibi çekti.

        Yanında dansçılarla birlikte şarkıdan kısa bir kesiti sunan şarkıcı, sosyal medya paylaşımına, "Hazırız!" diye yazdı.

        Bu, Shakira'nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için çıkardığı ve bugüne kadar YouTube'da 4,5 milyar izlenme sayısına ulaşan, büyük hit şarkısı 'Waka, Waka (This Time for Africa)'dan sonraki ikinci resmi FIFA Dünya Kupası şarkısı.

        Shakira, geçtiğimiz hafta, Brezilya'daki Todo Mundo no Rio 2026 Festivali kapsamında ünlü Copacabana Plajı'nda iki milyondan fazla kişiye ücretsiz konser vermiş, konser büyük ses getirmişti.

