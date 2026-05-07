Crystal Palace: 2 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 3-1 yenildiği maçın rövanşında konuk olduğu İngiliz ekibi Crystal Palace'a 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Arda Turan'ın öğrencileri, 25'te Pedro Henrique ile 52. dakikada İsmaila Sarr'ın golüne engel olamadı. Crystal Palace finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla kozlarını paylaşacak.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:55
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Turun ilk ayağını deplasmanda 3-1'lik skorla kazanan Crystal Palace, Selhurst Park'ta ev sahipliği yaptığı rövanş mücadelesinde de 2-1 galip gelerek adını finale yazdırdı.
Crystal Palace'ın finale kalmasını sağlayan golleri 25'te Pedro Henrique ile 52. dakikada İsmaila Sarr attı. Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.
Teknik Direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te görev aldığı ilk sezonda UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.
Bu sonucun ardından final biletini alan Crystal Palace, finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla karşılaşacak.
