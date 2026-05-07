        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!

        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!

        Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, önümüzdeki sezon için Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:56 Güncelleme:
        1

        Real Madrid'de sezonun kupasız kapatılacak olması camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken, başkan Florentino Perez önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.

        2

        Şampiyonluklar kazandıracak iddialı bir kadro kurmayı planlayan Perez'in transferdeki ilk hedefinin milli futbolcu Kenan Yıldız olduğu öne sürüldü.

        3

        İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, sezon sonunda Kenan için Juventus'la görüşmlere başlayacak.

        4

        Haberde; 21 yaşındaki milli yıldızın Florentino Perez'i oldukça etkilediği ancak transferin gerçekleşmesinin zor bir ihtimal olduğu vurgulandı.

        5

        Juventus'un Kenan Yıldız ile 2030 yılına kadar yeni sözleşme imzaladığına dikkat çekilen haberde; İtalyan devinin Kenan'ı satmaya sıcak bakmayacağı ifade edildi.

        6

        Kenan Yıldız, Real Madrid'e transfer olduğu takdirde bir başka milli yıldız Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

        7

        A Milli Futbol Takımımız'ın da 2026 Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri olacak Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        8

        Genç hücum oyuncusu bu sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkarken, 11 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Osimhen'in parası çıktı!