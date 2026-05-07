        Battaniyeye sarıp gezdiriyor... Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu! "O benim can yoldaşım"

        Pakize teyze, battaniyeye sarıp sırtında taşıdığı 'Kukuli' ile Trabzon'u geziyor

        Trabzon'da 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu'nun kızının sokakta yaralı halde bulup sahiplendiği köpeği 'Kukuli' ile kurduğu güçlü bağ görenlerin yüreklerini ısıtıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:41
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tek başına yaşayan Pakize Hatipoğlu'nun hayatı, 6 yıl önce kızının sokakta yaralı halde bulduğu bir köpekle değişti.

        Veterinerde tedavisi yapılan köpeği sahiplenen Hatipoğlu, 'Kukuli' adını verdiği can dostuyla kısa sürede güçlü bir bağ kurdu.

        Bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Hatipoğlu, haftanın tek izin gününü tamamen Kukuli'ye ayırıyor. Ancak onu farklı kılan, köpeğiyle kurduğu sıra dışı dostluk.

        Sokakta daha önce şiddet gördüğünü düşündüğü Kukuli'nin korkularını yenmesi için çözüm arayan Hatipoğlu, bir gün onu sırtına alarak dışarı çıkardı. Bu yöntem, Kukuli'nin hem sakinleşmesini hem de yeniden dış dünyaya alışmasını sağladı.

        Zamanla bu anlar, Trabzon'un en işlek caddelerinde alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Battaniyeye sardığı Kukuli'yi sırtına alarak sokak sokak dolaşan Hatipoğlu, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

        "ÇOCUK GİBİ SIRTIMDA GEZİYOR"

        Pakize Hatipoğlu, "6 yıl önce Kukuli ile tanıştık. Kızım sokakta bulduğunda çok kötü durumdaydı. Yaralıydı, enfeksiyonu vardı. Tedavisini yaptırdıktan sonra yanıma aldım. Haftada bir gün iznim oluyor. Onda da Kukuli'yi sırtıma alıp geziyorum. Bir günümü onun için ayırıyorum. Çocuk gibi sırtımda geziyor. İzinli olduğum günü biliyor. O gün evde durmuyor sanki 'Beni al gezmeye gidelim' diyor. İnsanlardan korktuğu için sırtımda gezdiriyorum. Kukuli'ye önceden şiddet uygulamışlar. Dövüp, sokağa atmışlar. Artık Kukuli'den ayrılamam" dedi.

        Kukuli'den ayrılamayacağını belirten Hatipoğlu, "Kirada oturuyorum. Köpekten rahatsız oldukları için evden çıkmamı söylediler. Gerekirse sokakta kalırım ama onsuz yapamam. Ölene kadar böyle beraberiz. Evden çıkıp sokak sokak geziyoruz. Artık onu tanıyorlar. Gelip sevenler oluyor" dedi.

        "O BENİM CAN YOLDAŞIM, HER ŞEYİM"

        "Bazen şaşıranlar oluyor, sırtındaki çocuk mu diyenler oluyor" diyen Hatipoğlu, "Bu benim uşağım diyorum. Gösteriş yaptığımı, akli dengemin yerinde olmadığını söyleyenler oluyor. Aklım başımda, çalışıyorum. O benim can yoldaşım. Her şeyim. Trabzon'u birlikte geziyoruz, hiç sesi çıkmaz. Yeter ki sırtımda olsun. Kendini daha güvende hissediyor. Ben ona kurban olurum. Bulduğumuzda evde birkaç isim saydık. Hiç tepki vermedi. 'Kukuli' dedik dönüp baktı. Öyle ismi oldu" ifadelerini kullandı.

        Uşak'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile Kütahyada defnedildi

        Uşak'ta önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Mustafa Özlüer (37), eşi ve 2 çocuğu memleketleri Kütahyanın Simav ilçesinde toprağa verildi. (AA)

