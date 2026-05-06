        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint-Germain (PSG): 1-1 (MAÇ SONUCU) - PSG Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

        Bayern Münih - Paris Saint-Germain (PSG): 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Fransız devine finali getiren golü Ousmane Dembele kaydederken, Alman ekibinin golü Harry Kane'den geldi. Son şampiyon PSG, 30 Mayıs'taki finalde İngiliz ekibi Arsenal ile karşılaşacak.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 23:58 Güncelleme:
        PSG, Münih'te final biletini aldı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'erken final' olarak adlandırılan Bayern Münih-Paris Saint-Germain (PSG) eşleşmesinde gülen taraf Fransız devi PSG oldu.

        PSG, Paris'te 5-4 mağlup ettiği Bayern ile Allianz Arena'daki rövanşta 1-0 berabere kalarak adını finale yazdırmayı başardı.

        Fransız ekibine final biletini getiren golü 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Bayern'in golü 90+4'te Harry Kane'den geldi.

        Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

        FİNALİN ADI: ARSENAL-PSG

        Geçtiğimiz sezon finalde Inter'i devirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, bu kez finalde Arsenal'le karşılaşacak. Paris ekibi, İngiliz ekibi karşısında 'son şampiyon' ünvanını korumaya çalışacak.

        DEV FİNAL 30 MAYIS'TA

        Arsenal ile Bayern Münih arasındaki 2026 Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi akşamı Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da oynanacak. Dev mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
