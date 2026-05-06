Bayern Münih - Paris Saint-Germain (PSG): 1-1 (MAÇ SONUCU)
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Fransız devine finali getiren golü Ousmane Dembele kaydederken, Alman ekibinin golü Harry Kane'den geldi. Son şampiyon PSG, 30 Mayıs'taki finalde İngiliz ekibi Arsenal ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'erken final' olarak adlandırılan Bayern Münih-Paris Saint-Germain (PSG) eşleşmesinde gülen taraf Fransız devi PSG oldu.
PSG, Paris'te 5-4 mağlup ettiği Bayern ile Allianz Arena'daki rövanşta 1-0 berabere kalarak adını finale yazdırmayı başardı.
Fransız ekibine final biletini getiren golü 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Bayern'in golü 90+4'te Harry Kane'den geldi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.
FİNALİN ADI: ARSENAL-PSG
Geçtiğimiz sezon finalde Inter'i devirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, bu kez finalde Arsenal'le karşılaşacak. Paris ekibi, İngiliz ekibi karşısında 'son şampiyon' ünvanını korumaya çalışacak.
DEV FİNAL 30 MAYIS'TA
Arsenal ile Bayern Münih arasındaki 2026 Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi akşamı Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da oynanacak. Dev mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.