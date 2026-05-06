Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kan donduran olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silah sesi ve yaralama ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içeri girdiğinde 33 yaşındaki Rüzgar Eser’i göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde boşanma aşamasında olan eşi Nurşin Eser’i’de kurşunlanmış olarak buldu.

BOŞANMA AŞAMASINDA

Yapılan incelemelerde Rüzgar Eser’in eşi Nurşin Eser ile boşanma sürecinde olduğu, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre tartışma sırasında Rüzgar Eser, eşi Nurşin’i silahla vurup ağır yaraladı, evde bulunan kaynanası Delal A.’yı da darp etmeye başladı. Delal A. eline aldığı bıçakla damadı Rüzgar Eser’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

KADIN AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rüzgar Eser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurşin E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLADI

Olay sırasında evde bulunan Nurşin E.’nin kardeşi B.E. ile annesi Delal A.’nın da darbedildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sırasında evde bulunan G.G.’nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan incelemede Rüzgar Eser’in “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından, Nurşin E.’nin ise “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Çiftin 4 yaşında bir kız çocuğunun olduğu bilgisine ulaşıldı. Rüzgar Eser’in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.