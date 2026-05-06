Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Son dakika haberleri

        Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

        İstanbul Kağıthane'de 33 yaşındaki Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu eve gitti. Evde çıkan tartışmada eşi Nurşin Eser'i silahla vurup ağır yaraladı. Aynı evde bulunan kaynanası ise eline aldığı bıçakla Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Hayati tehlikesi olmayan kaynana Delal A. ve evde bulunan diğer kızı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 20:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü

        Kan donduran olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silah sesi ve yaralama ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içeri girdiğinde 33 yaşındaki Rüzgar Eser’i göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde boşanma aşamasında olan eşi Nurşin Eser’i’de kurşunlanmış olarak buldu.

        BOŞANMA AŞAMASINDA

        Yapılan incelemelerde Rüzgar Eser’in eşi Nurşin Eser ile boşanma sürecinde olduğu, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre tartışma sırasında Rüzgar Eser, eşi Nurşin’i silahla vurup ağır yaraladı, evde bulunan kaynanası Delal A.’yı da darp etmeye başladı. Delal A. eline aldığı bıçakla damadı Rüzgar Eser’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        REKLAM

        KADIN AĞIR YARALANDI

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rüzgar Eser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurşin E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLADI

        Olay sırasında evde bulunan Nurşin E.’nin kardeşi B.E. ile annesi Delal A.’nın da darbedildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sırasında evde bulunan G.G.’nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan incelemede Rüzgar Eser’in “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından, Nurşin E.’nin ise “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Çiftin 4 yaşında bir kız çocuğunun olduğu bilgisine ulaşıldı. Rüzgar Eser’in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksek ses cinayetinde sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde araç park etme ve yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 24 yaşındaki komşusu Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren ve Faruk B.'yi yaralayan tutuklu sanık Serdar S.'nin yargılanmasına devam edildi.

        #kağıthane cinayet
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu