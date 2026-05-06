Yüksek faiz bizim için iyi değil

Sigorta Sayfası programına katılan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven enflasyon rakamının yüksek gelmesi ile faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin sigorta sektörüne başlangıçta gelir artışı gibi yansıyacağı beklentisi yaratsa da uzun dönemli etkisinin olumsuz olduğunu belirterek “Kısa dönemli getiriler değil aslında uzun dönemli volatil olmayan sürdürülebilir gelir önemli. Faizler arttığında bizim yatırım portföyünden elde edeceğimiz gelir artar. Ancak bu sürdürülebilirliği engelliyor. Bizim için iyi bir şey değil. Bizim için düşük enflasyon, düşük faiz ortamı ve özel söktürün sürdürülebilirliği; kişilerin gelirlerinin artması, sigortaya olan talebin artması en iyi ortam” diye konuştu.

SAVAŞIN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ

Sigorta sektörünün yılın ilk üç ayında tarım sigortaları dışında yüzde 22 prim artışı olduğunu belirten Yurtseven bu rakamın enflasyonun altında kaldığına dikkat çekti.

Yurtseven, 2026’ya enflasyon ve faizde düşüş beklediklerini ve bunun reel ekonomiye olumlu etki yaparak sigortalanacak kıymetlerde artış beklentisi içinde olduklarını belirterek “Savaşla birlikte enflasyon artmaya başladı. Bu beklentileri de bozdu. Bu durumun sigorta sektörüne etkisi oldu ve bundan sonra olmaya da devam edecek. Enerji fiyatları arttığı için girdi maliyetleri ve bütün malların fiyatları atmaya devam edecek. Biz ekonomik değeri sigortaladığımız için artan mal fiyatları ve yeniden inşa bedelleri sigorta primini de ister istemez etkiler” dedi.

ZARAR SINIRLI KALMALI

Kaskoda enflasyonu dışarıda bırakırsak yüzde 18 ile negatif bir prim artışı gerçekleştiğinin altını çizen Yurtseven, trafik sigortasında da tavanın kalkması halinde primlerin rekabet nedeniyle artmayacağını söyledi. Yurtseven "Trafikten hiçbir zaman para kazanmadık. Kar etmek gibi bir düşüncemiz olmadı ama zararın da sınırlı olması gerekiyor" dedi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ve sağlık sigortasının fiyatlarının ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti.