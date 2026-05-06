Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.030,05 %3,69
        DOLAR 45,2231 %0,00
        EURO 53,3398 %0,85
        GRAM ALTIN 6.852,59 %3,42
        FAİZ 40,84 %-0,92
        GÜMÜŞ GRAM 112,81 %6,47
        BITCOIN 82.702,00 %1,29
        GBP/TRY 61,7195 %0,75
        EUR/USD 1,1789 %0,82
        BRENT 97,96 %-10,84
        ÇEYREK ALTIN 11.199,68 %3,38
        Haberler Ekonomi Sigorta Yüksek faiz bizim için iyi değil

        Yüksek faiz bizim için iyi değil

        Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven " Faizler arttığında bizim yatırım portföyünden elde edeceğimiz gelir artar. Ancak bu sürdürülebilirliği engelliyor. Bizim için iyi bir şey değil. Bizim için düşük enflasyon, düşük faiz ortamı ve özel sektörün sürdürülebilirliği; kişilerin gelirlerinin artması, sigortaya olan talebin artması en iyi ortam" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor

        Sigorta Sayfası programına katılan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven enflasyon rakamının yüksek gelmesi ile faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin sigorta sektörüne başlangıçta gelir artışı gibi yansıyacağı beklentisi yaratsa da uzun dönemli etkisinin olumsuz olduğunu belirterek “Kısa dönemli getiriler değil aslında uzun dönemli volatil olmayan sürdürülebilir gelir önemli. Faizler arttığında bizim yatırım portföyünden elde edeceğimiz gelir artar. Ancak bu sürdürülebilirliği engelliyor. Bizim için iyi bir şey değil. Bizim için düşük enflasyon, düşük faiz ortamı ve özel söktürün sürdürülebilirliği; kişilerin gelirlerinin artması, sigortaya olan talebin artması en iyi ortam” diye konuştu.

        REKLAM

        SAVAŞIN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ

        Sigorta sektörünün yılın ilk üç ayında tarım sigortaları dışında yüzde 22 prim artışı olduğunu belirten Yurtseven bu rakamın enflasyonun altında kaldığına dikkat çekti.

        Yurtseven, 2026’ya enflasyon ve faizde düşüş beklediklerini ve bunun reel ekonomiye olumlu etki yaparak sigortalanacak kıymetlerde artış beklentisi içinde olduklarını belirterek “Savaşla birlikte enflasyon artmaya başladı. Bu beklentileri de bozdu. Bu durumun sigorta sektörüne etkisi oldu ve bundan sonra olmaya da devam edecek. Enerji fiyatları arttığı için girdi maliyetleri ve bütün malların fiyatları atmaya devam edecek. Biz ekonomik değeri sigortaladığımız için artan mal fiyatları ve yeniden inşa bedelleri sigorta primini de ister istemez etkiler” dedi.

        ZARAR SINIRLI KALMALI

        Kaskoda enflasyonu dışarıda bırakırsak yüzde 18 ile negatif bir prim artışı gerçekleştiğinin altını çizen Yurtseven, trafik sigortasında da tavanın kalkması halinde primlerin rekabet nedeniyle artmayacağını söyledi. Yurtseven "Trafikten hiçbir zaman para kazanmadık. Kar etmek gibi bir düşüncemiz olmadı ama zararın da sınırlı olması gerekiyor" dedi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ve sağlık sigortasının fiyatlarının ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'CHP siyasal çürüme içerisinde'

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Habertürk'te soruları yanıtladı

        #sigorta
        #Mapfre Sigorta
        #savaş
        #kasko
        #TRAFİK SİGORTASI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu