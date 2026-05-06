Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mersin'de zehirlenme! Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler | Son dakika haberleri

        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü, yan yana toprağa verildi. Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları aracı inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!

        Karaman'dan, tatil için gittikleri Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu önceki gün yaşamını yitiren Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü.

        İKİ KARDEŞE DUALARLA VEDA

        AA'daki habere göre buradaki cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından çocukların cenazeleri, okunan dualar eşliğinde defnedildi.

        HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA

        Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen 6.5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.

        Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında, çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumundan da rapor istendi.

        AFAD ZEHİRLİ GAZ TARAMASI YAPTI

        Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları aracı inceledi. Tahliye edilen binada cihazlarla zehirli gaz ve kimyasal madde taraması gerçekleştiren ekipler, hava kalitesini kontrol etti.

        İncelemenin ardından bina yeniden girişe kapatıldı.

        YILLIK İZİNDE İLÇEYE GİTMİŞLERDİ

        Yıllık izinlerini Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde geçiren Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı.

        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı... Haberi Görüntüle
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı. (AA)

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"