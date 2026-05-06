Buz sayesinde milyonlar kazandılar! Bu sektör buzdolabı icat edilmeden önce servet yaratıyordu!

Beylikdüzü'nde otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu; bir şüpheli tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin arka koltuğunda silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Mustafa Kemal Kayış (45) ile aynı otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde Kayış'ın silahla kendi hayatına son verdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)