Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.467,40 %0,68
        DOLAR 45,2197 %0,06
        EURO 52,9022 %0,09
        GRAM ALTIN 6.617,79 %0,71
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,71 %0,95
        BITCOIN 81.045,00 %1,39
        GBP/TRY 61,2546 %0,11
        EUR/USD 1,1690 %-0,01
        BRENT 113,41 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 10.820,09 %0,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim

        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler "Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Güler "Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Güler "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

        KAMU ALACAKLARINDA TECİL SÜRESİ UZATILIYOR

        Teklifin ilk maddesiyle kamu alacaklarının tahsilinde kolaylık sağlanıyor. Vergi ve diğer kamu borçlarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

        REKLAM

        YURTDIŞI KAZANÇLARA VERGİ AVANTAJI

        Düzenlemeyle, yurt dışı kazançlarını Türkiye’ye taşıyanlara yönelik vergi avantajları getiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisnadan yararlanan kişilerin, istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Ayrıca Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

        TEKNOLOJİ ÇALIŞANLARINA HİSSE TEŞVİKİ

        Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası genişletiliyor. İstisna sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılırken, söz konusu payların tam istisna ile elden çıkarılması için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indiriliyor. Payların 2 yıl içinde elden çıkarılması halinde istisnanın tamamı, 2 ila 4 yıl arasında yüzde 75’i, 4 ila 6 yıl arasında ise yüzde 25’i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

        NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ TANIMLANIYOR

        Teklifle “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı mevzuata giriyor. En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek. Bu merkezlerin finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetleri Türkiye’den yürütmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        ÜCRETLERE VERGİ İSTİSNASI GETİRİLİYOR

        Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası uygulanacak. Buna göre ücretlerin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi’nde 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca söz konusu ücretlere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecek.

        KURUMLAR VERGİSİNDE DÜZENLEME

        Teklifle, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kazançlara sağlanan indirimlerin “yurt içi asgari kurumlar vergisi” matrahından düşülebilmesine imkan tanınıyor. Böylece teşviklerin etkisinin korunması amaçlanıyor.

        VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GETİRİLİYOR

        Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılacak. 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların belirli sürelerle finansal araçlarda tutulmasına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

        GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DESTEK

        Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. Ayrıca “Dijital Şirket” statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.

        İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİKLER

        İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler de genişletiliyor. Merkezde çalışan ve yurt dışı tecrübesi bulunan personele sağlanan gelir vergisi istisnası tüm katılımcı kurum çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Ayrıca finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye uzatılıyor, finansal faaliyet harçlarına yönelik muafiyet süresi ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

        Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, ihracatın artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı "Pes" dedirtti!
        Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı "Pes" dedirtti!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım