İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD İran hattında müzakere çalışmaları devam ederken yeni bir açıklama yaptı.

Kalibaf, "ABD ile müttefikleri ateşkesi ihlal ederek ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığını, enerji güvenliğini tehlikeye attı. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında." dedi.

Ayrıca İran Meclis Başkanı, mevcut durumun devamının ABD için 'sürdürülemez' olduğunu söyledi.

ARAKÇİ: ÖZGÜRLÜK PROJESİ KÖR DÜĞÜM PROJESİDİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini gösterdiğini belirterek, "ABD, kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır. Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" dedi.

Arakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken ABD, kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır. Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" ifadelerini kullandı.