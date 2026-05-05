Trump “Faiz oranları çok yüksek" dedi: Powell’ı ‘çöpe attı’
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz oranları çok yüksek" diyerek Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'çöpe attığı' bir görsel paylaştı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 08:11
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı hedef almaya devam ediyor.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir görsel kullandı. Yapay zeka ile hazırlanan görselde Trump, Powell için bir kez daha “Çok geç” tanımlamasını kullandı.
Paylaşımın devamında Powell için “Amerika için bir felaket!" diyen Trump "Faiz oranları çok yüksek” ifadelerini kullandı.
Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşımı şöyle:
