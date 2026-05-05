        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda | Kütahya haberleri | Son dakika haberleri

        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!

        Uşak'ta, önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, eşi 35 yaşındaki Tuğba ve çocukları 6 yaşındaki Nil ile 1 yaşındaki Selin, memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Cenazede aile yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 07:57 Güncelleme:
        Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

        CENAZELER KÜTAHYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        AA'daki habere göre Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özlüer, eşi Tuğba, çocukları Nil le Selin Özlüer'in cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.

        DÖRT CENAZE YÜREKLERİ DAĞLADI

        Anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camii'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        AİLE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı.

        Özlüer ailesinin yakınları gözyaşına boğuldu.

        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Sahnelere geri dönüyor
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        Yıllar sonra gelen itiraf
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Gayrimenkul satışında toparlanma
