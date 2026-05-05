Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
Uşak'ta, önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, eşi 35 yaşındaki Tuğba ve çocukları 6 yaşındaki Nil ile 1 yaşındaki Selin, memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Cenazede aile yakınları gözyaşına boğuldu
Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.
CENAZELER KÜTAHYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
AA'daki habere göre Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özlüer, eşi Tuğba, çocukları Nil le Selin Özlüer'in cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.
DÖRT CENAZE YÜREKLERİ DAĞLADI
Anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camii'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
AİLE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı.
Özlüer ailesinin yakınları gözyaşına boğuldu.