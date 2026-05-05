Michael Jackson'ın İstanbul'da yaşadıklarının ayrıntıları

2009'da henüz 50 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li pop ikonu Michael Jackson, ölümünden sonra da popülerliğini hiç yitirmedi.

Michael Jackson (1958 - 2009)

Öyle ki şarkılarının maddi getirisi, sağlığındakinden daha fazla oldu. Müzikal mirası, 3.5 milyar dolarlık devasa bir servete dönüşürken, hayata veda edişinin ardından bir borsa endeksi gibi değer kazanmaya devam ediyor.

Michael Jackson, son 10 gündür hayatının bir bölümünün anlatıldığı 'Michael' filmiyle gündemde. 200 milyon dolara çekilen film, 10 gün içinde; 423.925.832 dolar hasılat elde etti. Sinema salonlarının % 50'lik payını çıkaracak olursak 'Michael', kâra geçti. Bundan sonra elde edilecek her dolar, Michael Jackson'un müzikal mirasından elde edilen serveti daha da artıracak.

TÜRKİYE'DE... Filmin Türkiye'deki izleyici sayısı ise 162.893 kişiye ulaşırken hasılat; 1 milyon 90 bin dolar oldu.

Filmde; Michael Jackson'ın başta Topkapı Sarayı krizi olmak üzere Türkiye'de yaşananlar yer almıyor. Filmin içeriğinden anladığımız kadarıyla devam filminde de yer almayacak.

Antoine Fuqua'nın yönettiği 'Michael'de Michael Jackson'ı; yeğeni Jaafar Jackson canlandırdı.

O halde o günleri özetleyelim...

Çalıştığım derginin genel yayın yönetmeni Edibe Dolu, talimat verdi; "Michael Jackson'ın takip işi sende..."

Gururumu okşayan bu görev, aynı zamanda uykusuz geçirilecek, gerilim dolu iki gün demekti. Gazetecilerin yaşadığı o iki günlük gerilimin katbekat fazlasını ise konseri organize eden Ahmet San aylarca yaşamıştı.

Ahmet San - Michael Jackson

Ahmet San, Michael Jackson'ın 'Dangerous World Tour' turnesinin İstanbul ayağı için kolları sıvadığında, İnönü Stadyumu'nun kiralanması süreci, tam bir kördüğüme dönüştü. Dönemin İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar; "Stadyum, konser sırasında çöker" iddiasıyla kiralanmasına izin vermedi.

Süleyman Demirel (1924 - 2015)

Bir süre sonra hükümet değişti ve Süleyman Demirel, başbakan oldu. Ahmet San, İstanbul'daki evine komşu olan Demirel'e konuyu açtı. Süleyman Demirel, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ı arayarak durumun değerlendirilmesini istedi. Asli mesleği inşaat mühendisliği olan Yılmaz, stadyumun çökmesinin mümkün olmadığını belirterek, 23 Eylül 1993'teki dev organizasyon için nihai izni verdi.

Mehmet Ali Yılmaz (1948 - 2024)

Atatürk Havalimanı'ndan Maslak'taki oteline geçen Michael Jackson'ın Boğaziçi'nde tekne turu yapacağı, ardından Sultanahmet'e gideceği söylentisi yayıldı. Ne var ki söylentiler boşa çıkarken, otel önündeki nöbetimiz de heba oldu.

Boğaziçi turu sadece söylenti miydi yoksa sonradan iptal edilen bir gezi miydi bilmiyorum ama Sultanahmet ziyareti planının doğru olduğu ortaya çıktı.

Ahmet San, Michael Jackson'ı Topkapı Sarayı'na götürmek istemiş ancak kalabalık fobisi olan pop ikonu bu teklifi önce geri çevirmişti. Ardından müzenin ziyaret saatleri dışında kendisi için açılabileceği öğrenildi. Jackson, bu şartla kabul etti etmesine ama bu sefer de kaftan ve taht krizi patlak verdi.

Michael Jackson, hakkındaki bu tartışmalardan habersiz İnönü Stadyumu'ndaki konsere hazırlanıyordu. Yaklaşık 50 bin kişi stadı hıncahınç doldurmuş, pop ikonunun sahnedeki dumanlar arasından belirmesini bekliyordu. O an geldiğinde; çığlık atanlar, üstünü başını yırtanlar ve gözyaşlarına boğulanlarla Türkiye'nin en haşmetli konseri gerçekleştirildi.

Peki, o meşhur kaftan ve taht hikâyesinin aslı neydi?

Ahmet San, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar'dan özel ziyaret iznini almıştı. Ancak ertesi sabah müze müdürü, müsteşar Emre Kongar'dan ziyaretin iptali yönünde talimat geldiğini bildirdi.

İşin aslı sonradan anlaşıldı. Bu ziyaret sırasında bir çekim gerçekleştirilecekti. Emre Kongar, Michael Jackson'ın Topkapı Sarayı ziyaretinin reklam filmi çekimi için olacağını nasıl öğrendiğini şöyle açıklamıştı; "O sabah beni müze müdürü Ahmet bey aradı. 'Sayın müsteşar, bakan izin vermiş ama müzede sanatçıya kaftan giydirip, Şah İsmail'in tahtına oturtup filmini ve fotoğrafını çekmek istiyorlar' dedi. Tabii ki buna izin vermedim. Bugüne kadar kimseye öyle bir izin verilmedi."

Ahmet San ise söz konusu çekimin tanıtım filmi olacağını, bunun da Türkiye'nin bilinirliliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Sonuç olarak Michael Jackson'ın Topkapı Sarayı ziyareti gerçekleşmedi.

Michael Jackson, Topkapı Sarayı'nın anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Topkapı Sarayı ziyareti iptal edilince Ahmet San, Michael Jackson'ı Kapalı Çarşı'ya götürdü. Ne var ki o günlerde; ABD'de hakkında çocukları taciz etiği iddiaları vardı. Kapalı Çarşı'nın önünde kalabalık bir grup, söz konusu iddialar nedeniyle Jackson'ı yuhaladı. Bunun üzerine Kapalı Çarşı ziyareti de iptal edilen Michael Jackson, ardından Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Jackson, Dolmabahçe Sarayı'nı 3 saate yakın bir zamanda gezerek Atatürk ve saray hakkında anlatılanları dikkatle dinledi.