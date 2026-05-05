Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Keir Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var | Dış Haberler

        Keir Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Güvenmeye alıştığımız ittifakların bazılarının istediğimiz yerde olmaması da bizi etkiliyor. İttifaklar içinde bir gerilim var. Bir araya gelen ülkeler olarak bununla yüzleşmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Güvenmeye alıştığımız ittifakların bazılarının istediğimiz yerde olmaması da bizi etkiliyor." diyerek NATO'da daha güçlü bir Avrupa olması gerektiğini söyledi.

        Starmer, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

        AST'nin Avrupalı liderleri bir araya getirmesinin önemini vurgulayan Starmer, "Ekonomi, enerji ya da düzensiz göç gibi hepimizi zorlayan sınamaları tartışmak için önemli bir platform." diye konuştu.

        Starmer, 6 ay önce yapılan zirveden bu yana çok şeyin değiştiğine değinerek, "İki cephede savaşla karşı karşıyayız. Ukrayna savaşı 5'inci yılına girdi, aynı zamanda da İran'daki çatışmalar var. İkisi de somut olarak hepimizi etkiliyor. İngiltere'deki ekonomik öngörüler, 3-4 ay öncesine göre somut olarak değişti." dedi.

        REKLAM

        Bu durumun tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyleyen Starmer, Rus ve İran saldırganlığının Avrupa sokaklarında görülebildiğini ifade ederek, "Bu durum, bizden uzak değil. Çok gerçek ve hepimizi etkiliyor. Güvenmeye alıştığımız ittifakların bazılarının istediğimiz yerde olmaması da bizi etkiliyor. İttifaklar içinde bir gerilim var. Bir araya gelen ülkeler olarak bununla yüzleşmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

        Starmer, Ukrayna konusunda bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin taktiksel anlamda doğru yolda olduğunu belirterek, "Tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelirsek daha atik ve taktiksel olabiliriz. Stratejik olarak ise bundan daha fazlasını yapmalıyız. Avrupa olarak savunma ve güvenlik konusunda uzun yıllardır geride kaldık. Olmamız gereken yerde değiliz. NATO'da daha güçlü bir Avrupa olmalı." ifadelerini kullandı.

        Ticaret, enerji ve ekonominin silah haline geldiğini vurgulayan Starmer, "Bu konularda daha güçlü bir Avrupa olması gerekiyor. Sınamalarla karşı karşıya kaldığımızda Avrupa'nın yol göstermesi gerekiyor. Savunma ve güvenlik konularında uzun zamandır gerideyiz. Bağımlılıklarımız, güvendiklerimiz, yaşadığımız dünyayla ilgili tahminlerimiz hep değişti. Artık buradan çıkışı yönlendirmeli ve bunu hızlıca yapmalıyız." diye konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/TOLGA AKMEN, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var

        (İHA) - Malatya Adıyaman karayolunda otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları