Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de kıskançlık kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de kıskançlık kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

        Bahçelievler'de doğum günü kutlamasının ardından sokakta yeniden başlayan tartışma kanlı bitti; kıskançlık iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 22:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıskançlık kavgası can aldı!

        Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov'ın (30) kız arkadaşının doğum günü için kafede bir araya gelen grup ile başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında saldırgan Alembeg M.'nin de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Dovletmammet Ashyrov ile kafede bulunan müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu.

        REKLAM

        SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRI

        Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı. Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        REKLAM

        SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

        Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydan'ında polis ekiplerince yakalandı. Alembeg M. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        KAVGA KAMERADA

        Yaşanan kavga anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta buluşan tarafların tartıştıktan kısa süre sonra birbirine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında saldırgan Alembeg M.'nin de bulunduğu 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 73 yaşındaki İsmail Arbasun, evde tartıştığı oğlu 46 yaşındaki Kemal Arbasun'u, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi baba Arbasun, ilk ifadesinde uyuşturucu krizine giren oğlunun kendisini boğmaya çalıştığını söyledi (DHA)

        #Bahçelievler
        #Dovletmammet Ashyrov
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları