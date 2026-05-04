        BIST 100 14.472,73 %0,21
        DOLAR 45,2001 %0,04
        EURO 52,9824 %-0,42
        GRAM ALTIN 6.656,50 %-0,70
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,28 %-1,13
        BITCOIN 79.824,00 %1,16
        GBP/TRY 61,3328 %-0,13
        EUR/USD 1,1717 %-0,03
        BRENT 109,56 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 10.883,38 %-0,70
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

        "Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" diyen Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz" diye ekledi.

        "YÜKSELİŞİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

        Bakan Şimşek ayrıca "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bursa'da alkollü bir sürücünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. (İHA)

