Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" diyen Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz" diye ekledi.
"YÜKSELİŞİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Bakan Şimşek ayrıca "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.