        Haberler Gündem Son dakika Gaziantep haberleri: Süper hücreden geriye kalan!

        Gaziantep'te süper hücre olarak adlandırılan fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte fıstık bahçeleri ciddi hasar gördü ve birçok ağaç devrildi. Ayrıca birçok noktada direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Gaziantep’in Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ise fıstık bahçeleri ciddi hasar gördü.

        DHA'nın haberine göre fırtınada birçok ağaç devrildi. Ayrıca kent genelinde birçok noktada direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

        20 DAKİKADA METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler kentte etkili olan dolu ve fırtına sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor. 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü kentte Alleben Deresi’nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada yaşam önemli ölçüde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı, ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara ve evlere su baskınlarına neden oldu.

        HASAR TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çatısı uçan İpekyolu İlkokulu’na giderek ziyarette bulundu ve açıklama yaptı.

        Vali Çeber, kentte bugün itibarıyla hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Dün akşam ilimizde oldukça şiddetli bir hava olayı yaşandı. Meteorolojik uyarılar 1 gün önceden yapılmıştı ancak 'Süper hücre' olarak adlandırılan bu sistem kısa sürede, dar bir alanda çok yoğun etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren bu süreçte dolu, fırtına, yoğun yağış ve yer yer hortum etkili oldu. Bu şiddetli hava olayı nedeniyle tarım alanları, araçlar ve enerji hatları başta olmak üzere birçok alanda hasar meydana geldi. En sevindirici nokta ise herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Önceden yapılan uyarılar ve alınan tedbirlerin bu sonuçta etkili olduğu değerlendirilmektedir. Olayda 14 kişi tedavi altına alınmış olup, bunlardan birinin durumu orta seviyede, diğerlerinin ise hafif olduğu belirtilmiştir" dedi.

        100 CİVARI ÇATI UÇMASI TESPİT EDİLDİ

        Vali Çeber, açıklamalarında ayrıca, "İlimiz genelinde yaklaşık 85-100 civarında binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edilmiştir. Özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgelerinde etkilenmenin daha yoğun olduğu görülmektedir. Kırsal mahallelerde de yıkılan ve hasar gören yapılar bulunmaktadır. Eğitim kurumlarımızda yapılan incelemeler sonucunda 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu okullar için tatil kararı alınmış, ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenci ve velilerin tedirginliği de göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bugün içerisinde tüm okullarda detaylı incelemeler tamamlanacak ve akşam saatlerinde kamuoyuna güncel durum hakkında bilgi verilecektir. Meteorolojik verilere göre bugün için ciddi bir uyarı bulunmamakla birlikte yağış ihtimali devam etmektedir. Bu durum, özellikle çatı onarım çalışmalarını zorlaştırabileceğinden, can güvenliği açısından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü de bu kapsamda gerekli planlamaları yaparak riskli görülen okullarda alternatif çözümler geliştirecektir. Olayın hemen ardından tüm kurumlarımız ve belediyelerimiz ekip ve ekipmanlarıyla sahada aktif şekilde görev almıştır. Öncelikli olarak devrilen ağaçlar kaldırılmış, uçan çatılar güvenli hale getirilmiş ve zarar gören tabelalar ile altyapı unsurlarına hızlıca müdahale edilmiştir. Bu sayede günlük yaşamın normale dönmesi sağlanmıştır. Bugün itibarıyla ise hasar tespit ve onarım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir" diye konuştu.

