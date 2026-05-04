        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makhfura Huseynova sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulunurken, Kadıköy'de turnikeden geçip vapura bindiği belirlenen Huseynova'nın Beşiktaş'ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 13:05 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana geldi.

        KADIN BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU

        Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi.

        DURUMU GÖREVLİLERE BİLDİRDİLER

        DHA'daki habere göre çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

        KADIKÖY’DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ KIZI TESPİT ETTİ

        Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya (44) ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli’ye de izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

        BEŞİKTAŞ’TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova’nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik’e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

