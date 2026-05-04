Fenerbahçe'de transfer harekatı!
Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe'nin birçok futbolcusuna çeşitli ülkelerden ilgi devam ediyor...
Sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçeli futbolculara Avrupa ve Körfez’den yoğun ilgi artıyor.
EDERSON'A ARABİSTAN KANCASI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için Suudi Arabistan ekiplerinden ilgi var...
Sambacı eldiven için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın talip olduğu öğrenilirken; deneyimli kalecinin 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
OOSTERWOLDE İÇİN ROMA YENİDEN DEVREDE
Jayden Oosterwolde için ise Roma yeniden devreye girdi... Çizme temsilcisi devre arasında da sarı-lacivertlilerle resmi temasta bulunmuş fakat transfer gerçekleşmemişti.
NOTTINGHAM ARCHIE BROWN'I İSTİYOR
Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, İngiliz pasaportuna sahip Archie Brown’a talip oldu.
24 yaşındaki sol bek için Premier Lig'den başka kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi.