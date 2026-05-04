Onur Ünsal: İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı

İstanbul'un sert sokaklarında adalet arayanların hikâyesini anlatan 'Delikanlı', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha derin bir vicdan sorgulamasına davet ediyor.

Dizide 'Yusuf'un (Mert Ramazan Demir) en yakın yol arkadaşı, avukat 'Kamer' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Onur Ünsal ile karakterin mahalle geçmişinden gelen duygusallığını, hukukçu kimliğiyle nasıl harmanladığını ve sahne tozunu yutan bir sanatçı olarak kelimelerle olan güçlü bağını konuştuk.

* 'Delikanlı', İstanbul'un sert yüzünü ve adalet arayışını anlatan bir hikâye. Sizi bu projenin bir parçası olmaya ikna eden en güçlü unsur neydi?

REKLAM

Açıkçası beni bu projenin bir parçası olmaya en çok ikna eden yönetmen Zeynep Günay idi. 'Masumiyet Müzesi'nden sonra tekrar onunla çalışacak olmak hissi güzeldi. OGM de dijitalde çalıştığım ve mutlu olduğum bir yapım şirketiydi. Senaryoya tam hâkim değilken bile onlarla çalışacak olmak beni heyecanlandırdı diyebilirim. Zeynep'in kurabileceği dünyaya meraklıydım.

* Canlandırdığınız 'Kamer' karakterinden biraz bahseder misiniz?

'Kamer' aşağı mahalle çocuğu. Ancak oradan kendine bir yol bulmuş bir çocuk. Hukuk okumuş ve avukat olmuş. Aynı zamanda mahalle arkadaşlarından da kopmamış bir çocuk. 'Yusuf'un en yakın arkadaşı ve onun haklı intikam yoluna gönlünü verebilmiş biri. Vicdanlı. Arkadaşlık sanatının iyi bir temsilcisi.

⁠* 'Delikanlı' dünyasında sadakat ve ihanet çok ince bir çizgide. 'Kamer' karakteri Yusuf'un en yakınındaki güç, 'Remzi' ise en büyük yarası... Sizce bir insanı birine bu kadar körü körüne bağlı kılan ya da tam tersi, onu ihanete sürükleyen asıl motivasyon nedir?

Bence asıl motivasyon, bugün de çok eksikliğini hissettiğimiz vicdan. Vicdanlı bir insan olabilmek. Vicdan muhakemesiyle kendini bağlı hissettiği değerler diyebilirim. Kim olursan ol, nereye gelirsen gel vicdanını kaybetmemek bu hayattaki motivasyonları en insani şekilde belirleyen bir duygu.

REKLAM

Erdem Adilce, Mert Ramazan Demir ve Onur Ünsal

"KÖRLÜĞE YOL AÇMAMALI"

* Hikâyede "intikam" ve "sadakat" temaları çok baskın. Kendi hayatınızda bu iki kavramın karşılığı nedir?

Ben bu iki kavramı da çok bıçak sırtı buluyorum esasında. İntikam ve körü körüne sadakat insana çok kötü şeyler de yaptırabilir. İnsan yaşadıkça ve öğrendikçe bu iki kavramın yönü hep değişiyor. Değişmeli de. Ben bunların kendimce doğru değerlendirilmesini hiç bırakmamak gerektiğini düşünüyorum sanki. İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı.

* 'Kamer' karakterini inşa ederken bir avukatın soğukkanlılığı ile mahalle kültürünün duygusallığı arasında nasıl bir denge kurdunuz?

REKLAM

Bir avukat olmak da insanı sadece yazılı yasalara bağlamamalı değil mi? Mahalle kültürü zaten 'Kamer'in aynı zamanda geçmişi. Onu ve ilişkilerini belirleyen bir geçmiş. 'Kamer'in avukat olması belki de yaşadığı yoksulluğun bir intikamı. Dolayısıyla mahallesi ve gerçekliği ile bağının kopmuş olması değil, tam da yaşadığı gençlik ile bağının kurulduğu yer olmalıydı. Mahalle kültürü ve avukatlığı birbirini besleyen iki şey olmalıydı.

* Ayrıca yıllardır sahne tozu yutan bir oyuncusunuz, tiyatro çevirmenisiniz. Kelimelerle aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Senaryoyu okurken 'Kamer'in repliklerinde kendi kaleminizden bir şeyler kattığınız oluyor mu?

(Gülüyor) Oluyor tabii ki. Sahne oynanırken bazen yazılan şeyleri unutup, replikleri o anın gerçekliğin içinden tekrar kurmayı gerektirebiliyor. Metne sadık kalmayı severim ama kafasındaki kurguyu doğru yapan bir oyuncunun o metni sahne esnasında tekrar yaratabileceğine de inanırım. Sahne organiktir. Replikleri yazı düzeyinden söz düzeyine çıkarmak için gereken birçok yoldan biridir bu. Sahne için her metin ve çeviri hem doğru hem eskidir. O cümleleri o an kurabilmektir gereken.

REKLAM

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği 'Delikanlı'nın kadrosunda; Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) ve Uğur Aslan (Miran) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Delikanlı'nın beşinci bölümünde; Yusuf'un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila'yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf'un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf'u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila'nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp'la arasında derin bir çatışmaya dönüşür. Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp'ı da köşeye sıkıştırır. Bu süreçte Hazan'ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran'ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf'un planı dahilinde ilerlerken Hazan'ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.