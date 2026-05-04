Müzikal iş birliği, gerginliğe emniyet kemeri oluyor

Birçok kalemde iz düşümü bir kültüre sahip olduğumuz Yunanistan'ın zaman zaman yaptığı çıkışlar, sorunlara neden oluyor.

Ege'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili sorun; deniz ve hava sahası genişliği ve Doğu Ege adalarının silahlandırılmaması üzerine.

Yunanistan'ın 10 deniz mili genişliğinde ulusal hava sahası iddiası, Ege hava sahası anlaşmazlığının temelini oluşturuyor. Bu anlaşmazlığın ana nedenleri Uçuş Bilgi Bölgesi sorumluluğunun Yunanistan tarafından ısrarla istismar edilmesi. Yunanistan'ın deniz ve hava sahası genişliğini artırmak istemesinin uluslararası hukuk çerçevesinde savunulabilir bir yanı bulunmuyor. Yunanistan'ın bu isteği ne uluslararası alanda ne de Türkiye tarafından tanınıyor.

1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması da dâhil olmak üzere birtakım uluslararası antlaşmalarla Doğu Ege Adaları, silahsızlandırıldı. Ne var ki Yunanistan'ın bu antlaşmalara uymayarak bazı adalara askerî yığınak yapması, temel gerginliğin bir diğer nedeni.

Yunanistan ile Türkiye arasında zaman zaman yaşanan gerilimler ikili ilişkilerde tıkanıklıklara yol açsa da, komşuluk hukukunun getirdiği köklü etkileşim, halklar arasında güçlü bir yardımlaşma kültürü ve sıcak bağlar oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle deprem ve orman yangınları gibi doğal afetlerde her iki ülkenin de hızla birbirinin yardımına koşması, diplomatik krizlerin yarattığı sert havayı yumuşatarak adeta bir nefes borusu işlevi görüyor. Bu insani dayanışma, en zor anlarda siyasetin ötesine geçebilen bir ortak kader anlayışını temsil ediyor.

2023'te Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği yangın söndürme uçakları.

Bu toplumsal yakınlaşmanın en güçlü taşıyıcısı ise hiç şüphesiz kültürel unsurlar. Bunların başında da ortak tınılara sahip konserler ve sanatçıların düet çalışmaları geliyor. Ege'nin iki yakasında müzik; benzer ritimler, ortak makamlar ve hatta aynı enstrümanlar üzerinden çoktan birleşmiş durumda. Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou'nun; "Kelimeleri anlamasak da müzik bizi birleştirir" şeklindeki söylemi 'Öteki' algısını kırarak halkların ortak kültürel mirasa odaklanmasını sağlayan en anlamlı özetlerden biri olarak göze çarpıyor.

Natasa Theodoridou gibi dev isimlerin İstanbul'a olan tutkusu, yalnızca turistik bir ilgi ya da konser takvimiyle sınırlı değil. Theodoridou'nun her fırsatta dile getirdiği İstanbul sevgisi ve Yalın gibi Türk şarkıcılarla kurduğu sahne üstü dostluklar, iki halk arasındaki mesajı en kestirme yoldan, yani duygular üzerinden geniş kitlelere ulaştırıyor.

Bu buluşmalar, sıradan birer etkinlik olmanın ötesine geçerek temel kazanımları beraberinde getiriyor. Her iki ülkeden hayranların sınırı geçerek seyahat etmesine vesile olan konserlerle sosyal medyada dolaşıma giren pozitif içerikler, karşılıklı güven iklimini besliyor. Zaman zaman yaşanan gerginliklerin yarattığı hasarlar, kültürel düzlemde tedavi edilirken müzikal iş birlikleri, gerginliği tamamen yok etmese de iki ülke arasındaki diyaloğun kopmasını engelleyen görünmez bir emniyet kemeri işlevi görüyor.

Son yıllarda bir hayli hareketlenen bu kültürel köprü, adeta ortak bir mirasın kutlamasına dönüştü. Özellikle 2025 ve 2026, Yunan müziğinin efsane isimlerinin İstanbul sahnelerini adeta mesken tuttuğu, notaların gerginliğin önüne geçtiği bir altın çağ olarak kayıtlara geçiyor.

Natasa Theodoridou, bir kez daha İstanbul'da konser vererek iki ülke arasındaki kültürel yakınlığın bir kutlamasına daha imza atacak. Theodoridou, 7 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Sinkron organizasyonuyla vereceği konserde sahneye çıkacak.

Natasa Theodoridou, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle kültürün iki ülke arasındaki diyaloğun tamamen kopmasını engelleyen görünmez bir emniyet kemeri görevi üstlendiğinin altını çizdi.

Yeni şarkısı 'Fortigo' eşliğinde Özel Zoğrafyon Rum Lisesi öğrencilerinin sirtaki ve zeybek dansı gösterisiyle başlayan basın toplantısında Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseriyle ilgili duyduğu heyecanı dile getirirken, Türk dinleyicisiyle kurduğu özel bağa vurgu yaparak; "Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda" dedi. Toplantı sırasında basın mensuplarıyla beraber çektiği videoyu sosyal medyasında paylaşan sanatçı, o anki duygularını; "Hayatımdaki en iyi basın toplantısı" sözleriyle ifade etti. İstanbul sevgisine de değinen Theodoridou; "Buraya her geldiğimde aynı içtenlik ve hissiyatla buradan ayrılıyorum. Herkese de bu destinasyonu öneriyorum. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir" dedi.